"Skoro sam umro..." Legendarni glumac snimio video i progovorio o svojoj ovisnosti

Anthony Hopkins objavio je iskren video u kojem otkriva da je prije točno 50 godina bio na rubu smrti zbog alkoholizma.
U poruci povodom Nove godine Hopkins je otkrio da je prije točno 50 godina, na današnji dan, bio u teškom alkoholiziranom stanju dok je vozio automobil. Bio je pijan i u "blackoutu", a kako kaže, tada je shvatio da se previše dobro zabavlja i da mu je potrebna pomoć.
Anthony Hopkins - 3 Foto: Profimedia
"To se zvalo alkoholizam. I tog dana je tome došao kraj", rekao je glumac, dodajući da je potražio pomoć i odlučio izabrati život.
U videu je poručio svima koji se možda bore sa sličnim problemom da provjere svoje navike jer je, kako kaže, život bez alkohola puno bolji. Bez moraliziranja i hvalisanja, Hopkins je naglasio koliko mu je ta odluka promijenila život.
Posebno je dirnula njegova poruka na kraju videa, u kojoj je istaknuo da će za dva dana napuniti 88 godina te da možda ipak nešto radi kako treba.
Anthony Hopkins (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images
Anthony Hopkins (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images
U opisu objave napisao je: "Dan po dan, danas slavim 50 godina trezvenosti. Sretan rođendan svima."
Anthony Hopkins - 5 Foto: Profimedia
Njegova iskrena ispovijest izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i poruka podrške, a mnogi su mu zahvalili što je javno progovorio o temi koja i dalje nosi stigmu.
