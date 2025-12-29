"Skoro sam umro..." Legendarni glumac snimio video i progovorio o svojoj ovisnosti

Anthony Hopkins objavio je iskren video u kojem otkriva da je prije točno 50 godina bio na rubu smrti zbog alkoholizma.

Legendarni glumac Anthony Hopkins objavio je emotivan video u kojem se prisjetio jednog od najtežih trenutaka u svom životu, a to je borba s alkoholizmom koja je mogla završiti tragično.

U poruci povodom Nove godine Hopkins je otkrio da je prije točno 50 godina, na današnji dan, bio u teškom alkoholiziranom stanju dok je vozio automobil. Bio je pijan i u "blackoutu", a kako kaže, tada je shvatio da se previše dobro zabavlja i da mu je potrebna pomoć.

"To se zvalo alkoholizam. I tog dana je tome došao kraj", rekao je glumac, dodajući da je potražio pomoć i odlučio izabrati život.

U videu je poručio svima koji se možda bore sa sličnim problemom da provjere svoje navike jer je, kako kaže, život bez alkohola puno bolji. Bez moraliziranja i hvalisanja, Hopkins je naglasio koliko mu je ta odluka promijenila život.

Posebno je dirnula njegova poruka na kraju videa, u kojoj je istaknuo da će za dva dana napuniti 88 godina te da možda ipak nešto radi kako treba.

U opisu objave napisao je: "Dan po dan, danas slavim 50 godina trezvenosti. Sretan rođendan svima."

Njegova iskrena ispovijest izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i poruka podrške, a mnogi su mu zahvalili što je javno progovorio o temi koja i dalje nosi stigmu.

