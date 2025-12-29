Jedna fotografija bila je dovoljna da probudi nostalgiju milijuna fanova kultne serije!

Gotovo tri desetljeća otkako je završilo snimanje serije "Seinfeld", sreli su se Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus i Larry David

Serija "Seinfeld", koja se ukratko može opisati kao "serija o ničemu", obilježila je cijelo desetljeće televizije. Tijekom devet godina emitiranja osvojila je više strukovnih i televizijskih nagrada, a mnogi časopisi i dalje je redovito svrstavaju među najbolje serije svih vremena.

Više od 25 godina nakon završetka snimanja, ponovno su se okupila tri ključna imena koja su obilježila televizijsku povijest – Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus i autor serije Larry David.

Seinfeld - 1 Foto: Profimedia

Zajednička fotografija, na kojoj svi poziraju nasmijani i opušteni, brzo je izazvala nostalgiju među obožavateljima diljem svijeta.

"Stvorenja su se komešala", napisao je Seinfeld u opisu dviju fotografija koje su vrlo brzo prikupile simpatije mnogih.

Michael Richards, Jason Alexander i Jerry Seinfeld (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Michael Richards, Julia Louis-Dreyfus i Jerry Seinfeld (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Serija ''Seinfeld'' Foto: Profimedia

Susret je mnoge vratio u zlatno doba serije koja se emitirala od 1989. do 1998. godine i zauvijek promijenila pojam televizijske komedije. Jerry Seinfeld utjelovio je verziju samog sebe, Julia Louis-Dreyfus postala je ikona kao Elaine Benes, dok je Larry David kao koautor i kreativni mozak serije definirao njezin prepoznatljiv humor "o ničemu".

Iako je od posljednje epizode prošlo više od dva desetljeća, ova fotografija pokazuje da kemija i prijateljstvo među legendarnom ekipom nisu nestali. Za fanove "Seinfelda" ovaj susret nije samo fotografija već podsjetnik na seriju koja i danas ima kultni status.

