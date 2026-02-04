Što se dogodilo s glumicom koju je Hollywood obožavao? U jednom trenutku je sve napustila

Leelee Sobieski bila je u nekim od najvećih filmskih hitova devedesetih i 2000-ih, no neugodna iskustva na filmskim setovima ponukali su je na povlačenje iz industrije.

Krajem 90-ih Leelee Sobieski bila je jedno od najtraženijih lica Hollywooda. Bila je IT djevojka za kojom su redatelji ludjeli, nova nada Oscarove industrije i stalna gošća crvenih tepiha. U vrlo kratkom vremenu činilo se da joj je osigurano mjesto na samom vrhu filmske industrije.

Zanosna glumica nizala je hitove bez napora – od blockbustera poput "Deep Impact", preko tinejdžerskih romantičnih komedija "Never Been Kissed", pa sve do kultnih trilera i horora poput "Joy Ride". Bez problema je prelazila iz žanra u žanr, dokazujući da može sve.

Leelee Sobieski - 1 Foto: Profimedia

Leelee Sobieski - 5 Foto: Profimedia

Dijelila je ekran s najvećima – Tomom Cruiseom, Drew Barrymore, Paulom Walkerom i Joshom Hartnettom, a nominacije za Emmy i Zlatni globus dodatno su učvrstile njezin status ozbiljne kandidatkinje za hollywoodsku A-listu. Posebno se istaknula u miniseriji "Ivana Orleanska", gdje je sa samo 16 godina postala najmlađa glumica koja je ikad utjelovila kultnu francusku heroinu.

Jedan od ključnih trenutaka njezine karijere dogodio se iznimno rano, kada ju je Stanley Kubrick osobno odabrao za ulogu u filmu "Oči širom zatvorene". Takav poziv bio je rijetko priznanje čak i za iskusne glumce, a kamoli za djevojčicu od 14 godina.

Leelee Sobieski - 3 Foto: Profimedia

Kritičari su je hvalili, Variety ju je nazvao tehnički vještom, a nagrade i pohvale samo su se gomilale. Uz komercijalne hitove, Sobieski se upuštala i u rizičnije, zrelije projekte poput trilera "The Glass House" i indie filma "Lying", pokazujući da želi više od puke slave.

Leelee Sobieski - 1 Foto: Profimedia

Iako je karijera išla uzlaznom putanjom, iza kulisa se počeo stvarati otpor. Godinama kasnije Sobieski je otvoreno priznala da se u filmskoj industriji nikada nije osjećala ugodno. U intervjuu za Vogue 2012. izjavila je da "90 posto glumačkih uloga uključuje previše seksualnih situacija", što joj je bilo neprihvatljivo. U drugm časopisu bila je još iskrenija – rekla je da su joj intimne scene bile ponižavajuće i da bi često plakala tijekom snimanja romantičnih scena jer su joj bile previše stvarne i neugodne.

"Počela sam plaćati stanarinu kad sam imala 15 godina. Imala sam ogroman pritisak i sve se zakompliciralo. Kad sam mogla, jednostavno sam prestala", priznala je.

Još snažnije su odjeknule njezine riječi o poljupcima na filmu: "Plakala bih svaki put kad sam nekoga morala poljubiti. Ili mi se ta osoba sviđala pa nisam mislila da bi mi trebali platiti za to, ili mi se nije sviđala pa to nisam željela. Zašto je moj poljubac na prodaju?"

Leelee Sobieski - 7 Foto: Profimedia

Do početka 2010-ih Sobieski se povukla iz filmskih uloga i povremeno pojavljivala u televizijskim projektima. Posljednju veću filmsku ulogu imala je u trileru "Branded", a konačni oproštaj od glume dogodio se 2016. u komediji "The Last Film Festival".

U intervjuu za Artnet News 2018. rekla je da ne žali zbog glumačke karijere, ali je priznala da ju je taj način života emotivno iscrpio.

Leelee Sobieski - 6 Foto: Profimedia

"Glumci stalno prelaze iz jedne uloge u drugu i s vremenom postaješ sve prazniji. Nemaš stvarna iskustva – čak i emocije crpiš iz likova koje si igrala", poručila je Sobieski, dodavši kako je kao majka povukla jasnu granicu: "Ne želim da moja djeca na Netflixu gledaju mene u zagrljaju nekoga tko nije njihov otac."

Danas živi u Brooklynu sa suprugom Adamom Kimmelom, za kojeg se udala 2010., i njihovo dvoje djece. Slavu je zamijenila tišinom, ali ne i kreativnošću.

Leelee Sobieski - 2 Foto: Profimedia

Umjetnost je, kako kaže, oduvijek bila njezina prava strast. Studirala je vizualne umjetnosti na Sveučilištu Brown, a slikarstvo joj je u krvi – njezin otac Jean Sobieski cijenjeni je umjetnik. Prve slike nastajale su čak i u filmskim prikolicama, između snimanja scena.

Svoj veliki povratak ostvarila je 2018., ali ne na filmu – već u galeriji. Izložba Channels u New Yorku označila je početak ozbiljne umjetničke karijere, nakon čega su uslijedile izložbe u Londonu, Parizu, Šangaju i Los Angelesu. Njezine apstraktne slike danas se prodaju za iznose od više desetaka tisuća dolara.

Leelee Sobieski - 2 Foto: Profimedia

"U slikarstvu postoji stvarna energija. Ovo sam ja – ne glumim nikoga drugoga", rekla je, dodajući da joj je prijelaz iz glume u umjetnost bio poput osobnog oslobođenja.

I dok se obožavatelji i dalje pitaju kako je netko predodređen za megazvijezdu mogao tako naglo nestati, Leelee Sobieski djeluje mirnije nego ikad – daleko od Hollywooda, ali napokon svoja.

