Mladen Grdović za Dnevnik Nove TV: ''Tko nije naviknuo na uspone i padove, ne može se ni baviti ovim poslom''

Velika dalmatinska fešta večeras u dvorani Lisinski. Jedan od omiljenih pjevača domaće zabavne glazbe, Mladen Grdović, slavi 45 godina karijere, a kruna slavlja upravo je zagrebački koncert. S pjevačem smo razgovarali na generalnoj probi uoči koncerta.

Iza Mladena Grdovića bezbroj je rasprodanih koncerata i gotovo 500 pjesama.

Uz hitove poput Evo mene, moji ljudi, Dalmatinac sam, Nije u šoldima sve, Bolje živim nego ministar, Oči boje lavande… je li teže izabrati što pjevati ili što izostaviti?

''Najprije pozdravljam TV Novu. Pa od 500 pjesama odabrati pedesetak – nije to lako. U 45 godina karijere, teško je… Sa 17 godina sam snimio prvu singlicu, tako da sam mlad počeo, s Rajkom Dujmićem, producentom Đorđem Novkovićem, tako da sam mlad počeo.''

U ovih 45 godina bilo je uspona i padova. Bi li sad nešto promijenio?

''Pa tko nije naviknuo na uspone i padove, ne može se ni baviti ovim poslom. Puno je bilo lipih stvari, puno truda, puno snimanja, puno… ali bilo je i medija koji, hvala Bogu… svima sam oprostija!''

Pogledaji ovo Celebrity Maškare u Kolindinom kraju rekreirale njen polarni skok, fotke ju nasmijale: ''Kad mi je brat ovo poslao...''

Da nije bilo glazbe, bismo li danas razgovarali s nogometašem Mladenom Grdovićem?

''Moj grad je grad košarke, ali nisam baš toliko visok – 1,83, a trebaš barem imati 2 m. Ali ja volim nogomet i mislim da bih bia sigurno nogometaš, i to dobar, a tko zna… ali pivanje je ipak prevladalo.''

Mirovina se ne nazire. Odakle još uvijek ta energija?

''Ima momenata kad nisam otvarao klavir po godinu dana. Bilo je kad si šuf svega, bilo je ono kad ne znaš više što ćeš napisati, svugdje si pobijedio, sve imaš – toliko CD-ova snimljenih, kazeta, LP-ja…''

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova u odvažnoj minici pokazala besprijekornu figuru: ''Kidaš!''

''Čak smo se jednom ’87. nasmijali ja i pokojni Tomislav Ivčić, moj rođak i legenda, kad smo snimili Duo Peglu. Prodali smo 450 tisuća. Ja nisam htio snimati kad mi je pokazao Maro, Marice, poljubi me i Pričaju mi da me varaš. Ja kažem: neću ti ja to pivati, to je za mene bio narodnjak. Ali kad je otpjevao Mi imamos mnogos problemos, ja kažem – to!'', prisjetio se.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Tko je mladi glumac koji je postao novi Rambo? Proslavio se u romantičnoj komediji