Preminuo jedan od najutjecajnijih redatelja dokumentarnih filmova, za svoj rad dobio je i Oscara

Redatelj dokumentarnih filmova Frederick Wiseman, dobitnik Oscara za životno djelo, preminuo je u 96. godini.

Frederick Wiseman, jedan od najutjecajnijih dokumentarista 20. i 21. stoljeća, preminuo je u 96. godini.

Kako piše Variety, vijest o njegovoj smrti potvrdile su obitelj Wiseman i produkcijska kuća Zipporah Films, pod čijim je okriljem nastao njegov impresivan opus.

Tijekom gotovo šest desetljeća karijere Wiseman je stvorio jedinstven filmski arhiv suvremenih društvenih institucija i svakodnevnog ljudskog iskustva, ponajprije u Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj. Njegovi filmovi, od kultnog "Titicut Follies" do posljednjeg ostvarenja "Menus-Plaisirs – Les Troisgros", slavljeni su zbog složenosti, snažne narativne strukture i humanističkog pristupa.

Wiseman je rođen u Bostonu, a diplomirao je na Williams Collegeu te na Pravnom fakultetu Yalea. Iako je započeo akademski put u pravnom smjeru, ubrzo ga je privukla filmska umjetnost. Njegov prvi producentski projekt bio je "The Cool World", film Shirley Clarke o životu harlemske bande.

Već svojim sljedećim projektom, "Titicut Follies", u kojem je bio i redatelj i producent, skrenuo je pozornost javnosti dokumentirajući teške uvjete u bolnici za kriminalno neuračunljive osobe u Bridgewateru. Film je postao kontroverzan, ali i prekretnica u dokumentarnoj kinematografiji.

Tijekom karijere režirao je više od 40 dokumentarnih filmova, istražujući rad različitih institucija – od škola i bolnica do policijskih uprava i javnih stambenih projekata. Među najpoznatijim naslovima su "High School", "Law and Order", "Hospital", "Public Housing" i "City Hall".

Njegov stil, koji se oslanjao na promatranje bez naracije i intervjua, omogućio je gledateljima da sami izvuku zaključke, a upravo je taj pristup postao njegov zaštitni znak. Za svoj doprinos filmskoj umjetnosti Wiseman je 2016. godine primio počasnog Oscara, a Venecijanski filmski festival 2014. godine dodijelio mu je Zlatnog lava za životno djelo.

Bio je u braku sa Zipporah Batshaw Wiseman 65 godina, sve do njezine smrti 2021. godine. Iza sebe je ostavio dva sina, Davida i Erica, troje unučadi te dugogodišnju suradnicu Karen Konicek, s kojom je radio čak 45 godina.

Frederick Wiseman ostavlja iza sebe neprocjenjivu filmsku ostavštinu – dokumentarni opus, koji će i dalje služiti kao ogledalo društva i inspiracija budućim generacijama autora.

