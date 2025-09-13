''Kad ti striko zapjeva...'' Thompson na vjenčanju nećakinje izveo svoj veliki hit

Marko Perković Thompson na vjenčanju Lejdi Perković i Ivana Jarneca zapjevao je svoj veliki hit, video se proširio društvenim mrežama.
Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i naš plesač Ivan Jarnec ovog su petka uplovili u bračnu luku.
Na njihovom vjenčanju bio je i Thompson koji je tijekom večeri i zapjevao gostima i mladencima, a jedna snimka brzo se proširila društvenim mrežama.
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram
Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 9 Foto: Instagram
Marko je izveo jedan od svojih najvećih hitova ''Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'', a mladenci su ispred pozornice plesali na emotivne stihove.
@art.of.the.reels Samo je ljubav tajna dvaju svjetova.❤️ @Lejdi Perković ✨ ✨ & @Ivan Jarnec #artofthereels ♬ original sound - Art of the Reels
''Kad ti striko zapjeva...'', ''Predivno!'', ''Sretno Lejdi i Ivan'', pisali su oduševljeni pratitelji u komentarima.
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 8 Foto: Instagram
Ivan i Lejdi otplesali su i spektakularni prvi ples, a stric je sve ponosno pratio iz prvog reda.
@art.of.the.reels Ovo niste očekivali.🤭 Prvi ples naših @Lejdi Perković ✨ & @Ivan Jarnec #artofthereels ♬ original sound - Art of the Reels
Thompson na vjenčanju Lejdi Perković i Ivana Jarneca Foto: Screenshot
Vjenčanju su prisustvovali brojni naši poznati, a tko je sve bio i kako su se proveli pogledajte OVDJE.
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 1 Foto: Instagram
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 7 Foto: Instagram
