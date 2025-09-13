''Kad ti striko zapjeva...'' Thompson na vjenčanju nećakinje izveo svoj veliki hit

Marko Perković Thompson na vjenčanju Lejdi Perković i Ivana Jarneca Foto: Screenshot

Marko Perković Thompson na vjenčanju Lejdi Perković i Ivana Jarneca zapjevao je svoj veliki hit, video se proširio društvenim mrežama.

Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i naš plesač Ivan Jarnec ovog su petka uplovili u bračnu luku.

Na njihovom vjenčanju bio je i Thompson koji je tijekom večeri i zapjevao gostima i mladencima, a jedna snimka brzo se proširila društvenim mrežama.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram

Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 9 Foto: Instagram

Marko je izveo jedan od svojih najvećih hitova ''Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'', a mladenci su ispred pozornice plesali na emotivne stihove.

''Kad ti striko zapjeva...'', ''Predivno!'', ''Sretno Lejdi i Ivan'', pisali su oduševljeni pratitelji u komentarima.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 8 Foto: Instagram

Ivan i Lejdi otplesali su i spektakularni prvi ples, a stric je sve ponosno pratio iz prvog reda.

Thompson na vjenčanju Lejdi Perković i Ivana Jarneca Foto: Screenshot

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 1 Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 7 Foto: Instagram

