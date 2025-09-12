Pazio je na svaki detalj! Zavirite u renovirani dnevni boravak našeg influencera

Marko Vuletić kupio je stan u Zagrebu za 195.000 eura uz potrebu renovacije. Bacio se na posao i sada pokazao kako stan izgleda nakon završetka radova.

Nakon što je nedavno kupio stan u Zagrebu za 195.000 eura, domaći influencer Marko Vuletić odlučio je podijeliti s pratiteljima kako izgleda njegov potpuno renovirani dnevni boravak.

U novom videu koji je objavio na društvenim mrežama, pokazao je zapanjujuću transformaciju prostora – od zastarjelog interijera do modernog dnevnog boravka koji odiše elegancijom, udobnošću i promišljenim dizajnom.

Marko Vuletić - dnevni boravak Foto: Instagram

Marko Vuletić - dnevni boravak Foto: Instagram

''Ne znam kako opisati ovu prostoriju, osjećam se kao da ovo nije moje. Kauč je savršeno udoban, a namještaj od stola do sitnih detalja poput sata cijelu prostoriju čini čarobnom. Kad se uđe s vrata, svi komentiraju: ''Wow, kako je lijepo otvoreno!'' Puno vas je očekivalo dvije spavaće sobe, ali ja sam presretan što su svi nosivi zidovi dopustili ovakvo otvaranje prostora. U stanu se stvarno uživa, iz kuhinje mogu gledati TV, a cijela komunikacija kada su gosti tu je fora jer smo svi zajedno u tako velikom prostoru. Tepih mi je možda i najdraži, a odmah iza njega slika, koja ne predstavlja puno, jednostavna i hladna (baš kako ja volim). Znam da fali malo života, recimo neka biljka, ali puštam si da prvo živim u prostoru pa kad skužim gdje bi mogla doći, kupim si i to'', napisao je uz video.

U središtu dnevnog boravka dominira prostrana kutna garnitura, koja daje dojam luksuza i topline, a upotpunjena je dekorativnim jastucima u zemljanim tonovima. Sve je dodatno zaokruženo mekanim tepihom u svijetloj nijansi, koji prostoru daje dojam ugode i sofisticiranosti.

Marko Vuletić - dnevni boravak Foto: Instagram

Marko Vuletić - dnevni boravak Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte prekrasnu kćer Saše Matića: Proslavila je 18. rođendan, na fešti bilo 600 ljudi!

Na jednom zidu nalazi se veliki televizor, elegantno montiran iznad moderne TV komode u tamnoj boji, dok su stropna rasvjeta i LED traka uz rub stropa pažljivo raspoređene kako bi stvorile ugodnu atmosferu. U nastavku prostora nalazi se radni kutak s računalom, koji prati istu minimalističku liniju – svijetli tonovi, čiste linije i bez suvišnih detalja.

Sviđa li vam se dnevni boravak našeg influencera? Da, zaista je prekrasno uređeno

Ne sviđa mi se Da, zaista je prekrasno uređeno

Ne sviđa mi se Ukupno glasova:

Marko Vuletić - dnevni boravak Foto: Instagram

Videom je izazvao lavinu reakcija kod pratitelja na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Nekad i sad Za vrijeme korone 2020. bio je jedna od ključnih osoba u Hrvatskoj, a na novim fotkama teško ćete ga prepoznati!

''Svaki dan se zahvali na svemu što si postigao, ponosna sam na tebe'', ''Joj, prelijepo je sve'', ''Nisam niti sumnjala da će biti loše. Predivno! Bravo, Marko'', ''Ja sam oduševljena'', ''Ovo je wow'', ''Predivno je i svaka čast. Savjet je samo malo dodati boje'', ''Samo uživaj, sve si to zaslužio'', ''Sve je divno'', dio je komentara na Instagramu.

Galerija 27 27 27 27 27

A kako izgleda njegova terasa u novom stanu pogledajte OVDJE.

U luksuznu kuhinju zavirite OVDJE.

OVDJE možete pogledati kako izgleda njegova spavaća soba nakon renovacije.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kako joj stoji? Donna Vekić pokazala nikad kraću frizuru, baš ju je pomladila

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Savršena figura u prvom planu: Vruće hlačice istaknule Rozgine duge noge!

Pogledaji ovo Nekad i sad Njegova smrt potresla je cijeli svijet, a poginuo je radeći ono što je najviše volio