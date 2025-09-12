Savršena figura u prvom planu: Vruće hlačice istaknule Rozgine duge noge!

Jelena Rozga oduševila je outiftom na modnoj reviji, istaknula je svoje duge noge.

U monumentalnom prostoru Muzeja suvremene umjetnosti sinoć je održana revija eNVy rooma powered by OMODA & JAECOO. Kolekcija jesen/zima 2025 predstavljena je pred impresivnim brojem najistaknutijih modnih influencera, umjetnika, glazbenika, dizajnera i prijatelja modne kuće, a među uzvanicima su bile Jelena Rozga, Nina Badrić, Judita Franković, Miach, Mia Kovačić, Nika Turković i mnogi drugi.

Popularna pjevačica Jelena Rozga pojavila se u elegantnoj i pomalo odvažnoj kombinaciji koja je privukla sve poglede.

Jelena Rozga - 1 Foto: PR

Rozga je odabrala crni komplet s bijelim detaljima koji kombinira klasičan kroj s modernim twistom – kratke hlače i naglašeni struk savršeno su istaknuli njenu figuru, dok su mrežaste čarape dodatno naglasile njene prepoznatljivo duge i vitke noge. Look je zaokružila klasičnim crnim salonkama i decentnim make-upom koji je naglasio njezinu prirodnu ljepotu.

Svojim modnim odabirom Jelena je još jednom pokazala kako jednostavnost i elegancija mogu biti izrazito upečatljivi, a njezina pojava izazvala je brojne komplimente.

Revija je još jednom pokazala da eNVy room nikada ne prikazuje samo odjeću, nego gradi iskustvo u kojem se moda susreće s arhitekturom, glazbom i emocijom. MSU je poslužio kao savršen okvir upravo zato što je kolekcija istraživala istu logiku volumena i linija: stroge, ponekad gotovo skulpturalne forme, kontrastirane s fluidnošću i lakoćom pokreta. U tom spoju čvrstog i mekog, racionalnog i emotivnog, leži i srž rukopisa modne kuće.

Kolekcija, sastavljena od tridesetak lookova, precizno je oslikala ideju da kroj može biti i arhitektura i poezija. Bomber-sakoi, izvedeni s nevjerojatnom preciznošću i naglašenim ramenima, boxy siluetama i besprijekornim tailoringom, odjekivali su snagom. Hibridi cropped blejzera i bomber-jakni upareni s maksi suknjama i večernjim haljinama donijeli su novu vrstu balansa – energiju sportskog koda pretočenu u čistu eleganciju. Posebno dojmljivi bili su komadi izrađeni od materijala koji se inače vežu uz lepršave haljine – poput transparentne organze – ali ovdje oblikovani u čvrste, gotovo arhitektonske forme blejzera i sakoe. Upravo taj obrat, gdje krhkost postaje snaga, jedno je od najintrigantnijih poglavlja kolekcije.

eNVy room revija - 1 Foto: PR

No, naglasak ovoga puta bio je i na haljinama: autentičnim, snažno individualnim, u potpunosti dostojnima crvenog tepiha. Svaka od njih nosila je pečat eNVy rooma, ali u novoj interpretaciji – oslobođene klišeja, a opet prožete raskošnom ženstvenošću zbog koje je ova modna kuća u preko 20 godina rada i postala sinonim za suvremenu eleganciju.

''Za nas je posebno važno što su studenti imali priliku reinterpretirati naš arhiv, jer svaka njihova kreacija potvrđuje da moda živi onoliko dugo koliko se o njoj govori i iznova promišlja. eNVision je upravo to – dijalog između onoga što smo bili i onoga što tek možemo postati, ali i način da mladi dizajneri dobiju priliku da se njihov glas čuje i njihova kreativnost doživi uživo, jer moda nije samo industrija, nego i zajednica koja raste kada nove generacije dobiju prostor'', istaknuli su dizajneri Nikica Ivančević i Vjeko Franetović.

eNVy room revija - 2 Foto: PR

Rozga se nedavno raspričala o ljubavi s Ivanom Huljićem i vjenčanici koja joj je zapela za oko, više pročitajte OVDJE.

Jelena Rozga, Ivana Huljić Foto: Paun Paunovic / CROPIX

