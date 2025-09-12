Vjenčao se bivši kandidat MasterChefa! Hrvatsku je dirnuo svojom tragičnom pričom

Oženio se Ivo Kezić, bivši kandidat MasterChefa, njegova odabranica je rukometašica Iva Žderić.

Ivo Kežić, kandidat prošlogodišnjeg MasterChefa, proteklog vikenda stao je pred oltar.

Oženio je rukometašicu Ivu Žderić, a fotografije s vjenčanja podijelili su na svojim društvenim mrežama.

''Službeno je!'', napisali su u opisu.

Ivo Kežić i Iva Žderić Foto: Instagram

Ivo Kežić i Iva Žderić Foto: Instagram

Na njegovom vjenčanju bio je i pobjednik prošlogodišnjeg MasterChefa, Ante Vukadin, s kojim je Ivo ostao dobar prijatelj.

Ivo Kežić i Ante Vukadin Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte veliku transformaciju stare kupaonice naše influencerice nakon renovacije!

Snimke s vjenčanja osvanule su i na Facebooku.

Ivo Kežić i Iva Žderić Foto: Instagram

Podsjetimo, Ivo je u MasterChefu otvoreno progovorio o tragediji koju je proživio, a koja mu je promijenila život.

''Prometnu nesreću smo doživjeli moj najbolji prijatelj i ja vrlo mladi, još smo išli u srednju školu. Nasreću, preživjeli smo obojica, živi smo, zdravi smo i to je u ovom trenutku najbitnije. Naravno da je ostalo nekih malih posljedica, ali mi se s tim dobro nosimo i to je već neki dio naših života'', iskreno nam je rekao Ivo.

Ivo Kežić, MasterChef - 3 Foto: Nova TV

Ivo Kežić, MasterChef - 9 Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Došao je taj dan! Thompsonova nećakinja objavila kad se udaje

''Nesreća je ostavila neka fizička obilježja, ali me je podigla u psihičkom smislu. Naravno da je onda bilo teško, ali imao sam veliku podršku obitelji i prijatelja da to sve ostavim iza sebe i krenem dalje. Drugačije sam počeo gledati na život, cijenim sve što mi život donese i zahvalan sam dragom Bogu što mi je pružio drugu priliku'', dodao je.

Nove epizode MasterChefa počinju u ponedjeljak, 15. rujna na Novoj TV.

Galerija 7 7 7 7 7

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ispod prozirne čipkaste haljine potpuno se vidjelo njezino donje rublje

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Borba bujnih dekoltea: Sve je stalo kad su se ove dvije ljepotice pojavile!

Pogledaji ovo Celebrity Poznati detektiv iz hit-serije došao u Hrvatsku, selfijem je otkrio gdje se nalazi!