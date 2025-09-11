Sve je spremno za novu MasterChef sezonu: Članovi žirija otkrili kakva je atmosfera iza kamera!

Pećnice zagrijane. Novi kandidati - spremni pokazati što znači kuhati s pravom strašću. Nova sezona MasterChefa vraća se na male ekrane. Kakva su očekivanja žirija te kakva je atmosfera iza kamera, u prilogu IN magazina otkriva naša Dijana Kardum.

Napeta atmosfera, zagrijani štednjaci i vrijeme koje neumoljivo curi. Sve to očekuje kandidate u novoj sezoni MasterChefa. A članovi žirija, odmorni i raspoloženi, jedva čekaju vidjeti tko će proći kroz vrata MasterChef kuhinje.



''Naravno da ima očekivanja. Sve ide prema naprijed, svi gledaju i prate te kulinarske pute, kulinarske showove. Ima kandidata koji dođu pripremljeni jako dobri sa tom razinom, a i onih koji ne dođu baš tako spremni'', govori Mario Mihelj.



''Što dalje idemo to su veća očekivanja ali opet moramo bit realni, moramo znati da su to amateri, moraju znat da oni kuhaju po prvi put pod nekakvim pritiskom ispred nas trojice ajmo reći da smo mi realni ali da očekujemo više očekujemo više. Svake sezone sve više ljudi to gleda na televizoru, sve više uče, sve više prate da malo više nauče, pokažu i daju'', dodaje Goran Kočiš.

Najdugovječniji član MasterChefa u Hrvatskoj. Kakav je osjećaj?

''Dobar je osjećaj. Izgleda da nešto radim dobro'', odgovorio je Stjepan Vukadin.

Svoju priliku stati pred žiri dobilo je 70-ak odabranih kandidata iz Hrvatske i regije.



''Ne treba imat prevelika očekivanja. Ako imaš prevelika očekivanja onda nekad budeš malo razočaran zašto to nije ispunjeno. Idemo s nekim normalnim pristupom, normalnim očekivanjima u granicama normale sve što bude preko toga super. Što bude ispod nećeš se puno razočarat'', dodao je.

A kandidati su različitih razina – od potpuno spremnih do onih koji će prvi put iskusiti kuhinjski pritisak.



''Po iskustvu dosadašnjem vidimo možda koji bi kandidat mogao imati potencijala. Nekad se mi zeznemo, nekad dobro procijenimo ali iznenadi me. Iznenadi me definitivno. Najviše ovaj prvi dio audicije kad uđu kroz vrata ne znamo što nas čeka'', govori Vukadin.

No, stres pred kamerama i pod satom, kaže, teško se može usporediti s profesionalnom kuhinjom.



Je li stres MasterChef kuhinje jednak stresu prave profesionalne kuhinje?

''Na toj razini u kojoj kandidati sad kuhaju mislim da je to njima čak veći stres jer mi u profesionalnoj kuhinji smo profesionalci znamo što radimo, znamo tajming. Možemo se jako dobro vremenski organizirat, dok su oni tu jako tanki i još su na knap vremenski ograničeni i stoji troje ljudi koji gleda svaki njihov pokret''.

Zato, kad se ne snima, mnogo je opuštenije.



''Iza kamera još luđe, ima tu svašta, ima muzike, ima plesa. Šalim se, šalim se. Družimo se mi iza kamera. To je zapravo jedno super odlično prijateljstvo'', govori Mario Mihelj.

Članovi žirija nedavno su napravili i jednake tetovaže. A upravo su one nešto što krasi mnoge chefove.

''Dosta chefova se danas tetovira. Nisu to samo chefovi to je nekakav trend. A postoji ona kad jedanput probaš onda to krene'', govori Goran Kočiš.

Tko će uspjeti osvojiti povjerenje žirija i domoći se dragocjene pregače, ne propustite pratiti od ponedjeljka, 15. rujna na Novoj TV.

