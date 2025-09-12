Pogledajte veliku transformaciju stare kupaonice naše influencerice nakon renovacije!

Meri Goldašić na Instagramu je snimila kako izgleda njena nova kupaonica nakon renovacije.

Nakon dugo vremena čekanja, Meri Goldašić dočekala je uživati u novoj kupaonici nakon renovacije.

Na Instagramu je pokazala kako je prostorija izgledala prije, a kako izgleda sada.

Kupaonica Meri Goldašić - 4 Foto: Instagram

Kupaonica Meri Goldašić - 1 Foto: Instagram

"Napokon before and after moje kupaone. Ono što je meni bilo najbitnije je umivaonik, kanalica u tušu - htjela sam da bude ‘walk in‘ tuš i da se to jako dobro odradi - i htjela sam veliko ogledalo sa svjetlom okolo. Htjela sam puno više ambijentalne rasvjete da to može gorjeti cijelu noć i cijeli dan i da kad uđemo u kupaonu ne moramo ništa od svjetla paliti i da je uvijek ugodno, pogotovo kad usred noći ideš na WC i baš i ne želiš da te onako umornog zabljesne svjetlo u kupaoni", kazala je Meri i dodala da je jako puno toga radila po mjeri.

Kupaonica Meri Goldašić - 2 Foto: Instagram

Kupaonica Meri Goldašić - 3 Foto: Instagram

Inače, Meri je ovog ljeta kupila i kuću u Tisnom koju preuređuje. Više pogledajte OVDJE.

Meri Goldašić u vikendici u Tisnom - 3 Foto: Instagram

Meri Goldašić u vikendici u Tisnom - 1 Foto: Instagram

Pogledajte kako izgleda moderna kuhinja naše influencerice nakon renovacije, razlika je ogromna!

