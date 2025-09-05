Zbog ubojitog dekoltea naša influencerica morala je paziti na svaki korak

Naša influencerica oduševila je svoje pratitelja na društvenim mrežama novim atraktivnim izdanjem.

Naša influencerica Meri Goldešić ponovno je pokazala da itekako zna kako privući pažnju, ovoga puta svojim izborom odjeće u ležernoj gradskoj šetnji, koja nipošto nije prošla nezapaženo.

Influencerica je za izlazak odabrala efektan svijetloplavi top s dubokim izrezom koji je naglasio njezinu figuru i otkrio taman onoliko koliko treba da izazove uzdahe, ali i potrebu za oprezom – svaki pokret morao je biti pažljivo odmjeren.

Kombinirala ga je s trapezicama visokog struka, koje se vraćaju na velika vrata, te klasičnim crnim salonkama koje su dodatno izdužile njezinu siluetu. S kosom stiliziranom u ležerne valove i minimalnim make-upom, Meri je zračila samopouzdanjem i elegancijom.

Meri Goldašić Foto: Instagram

To su prepoznali i njezini obožavatelji koji su joj ovu atrakitvnu objavu na Instagramu zatrpali brojnim komentarima.

Meri Goldašić Foto: Instagram

''Jako si lijepa'', ''Zapalila si Instagram'', ''Uff'', ''Woow'', ''Je l' samo meni ličiš na Kate Hudson'', ''Kako izgledaš'', ''Topčina'', ''Reći ću svojoj djeci da je ovo Rita Ora'', ''Oduševljena sam'', dio je komentara s Instagrama u moru emotikona srca i vatrice.

Što kažete na izdanje Meri Goldašić? Predivna, uvijek je sređena tip-top!

I nije mi nešto posebno Predivna, uvijek je sređena tip-top!

I nije mi nešto posebno Ukupno glasova:

Meri Goldašić - 3 Foto: Instagram

Meri Goldašić - 6 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Inače, Meri je poznata da otvoreno progovara o raznim temama, a ne boji se odgovoriti na negativne komentare. A kako je nedavno uzvratila na jedan takav komentar pročitajte OVDJE.

Sa suprugom je kupila vikendicu na moru, a OVDJE pogledajte kako izgleda kućica.

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

