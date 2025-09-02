Znate li tko glumi Stevena u hit-seriji ljeta? Privatno ga povezuju s kolegicom sa seta

Njujorčanin japanskog porijekla Sean Kaufman glumi u trenutno najspominjanijoj seriji godine "The Summer I Turned Pretty".

Serija "The Summer I Turned Pretty" ovoga ljeta je bila jedna od najspominjanijih tema na društvenim mrežama.

Kao i glavna junakinja Belly, koju tumači Lola Tung, ljubitelji serija bili su primorani birati između dvojice braće Conrada i Jeremiaha, a jedna od sporednih priča je vezana za Bellynu najbolju prijateljicu Taylor i Bellynog brata Stevena, u čijoj ulozi se našao Sean Kaufman.

Ovaj 25-godišnji Njujorčanin japanskog porijekla je od malih nogu pokazivao sklonost prema umjetnosti i filmu, pa je odlučio školovati se u tom smjeru. Studirao je na prestižnoj akademiji LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, poznatoj po tome što je lansirala brojne uspješne holivudske karijere.

Prve profesionalne uloge odigrao je u kratkim filmovima i epizodnim nastupima u serijama poput "Manifest" i "Law & Order: Special Victims Unit", gdje je stjecao iskustvo i gradio svoj glumački profil.

Pravi proboj imao je 2022. godine ulogom brižnog, ali pomalo sarkastičnog brata glavne junakinje Stevena Conklina, osvojivši publiku diljem svijeta. S drugom i trećom sezonom, njegov lik je sazrio, postavši jedan od pokretača radnje.

Osim serije koja ga je proslavila, Sean se pojavio u nizu projekata, a posebno se istaknuo u kratkim filmovima i nezavisnim produkcijama u kojima istražuje različite žanrove. Uskoro ćemo ga gledati u filmu "Other Mommy" u kojem glumi s Jessicom Chastain.

Unatoč novostečenoj slavi, Kaufman drži svoj život dalje od svjetla reflektora. Kao i njegov lik Steven, i Kaufman ima tri godine mlađu sestru Abby zbog koje je vrlo protektivan, a mediji pišu kako je u vezi s Minnie Mills, koja je u prvoj sezoni glumila Shaylu. U prijateljskim odnosima je s kolegom Christopherom Brineyjem, koji glumi Conrada, a često odlaze na zajednički odmor.

S obzirom na njegovu posvećenost glumi i ljubav prema umjetnosti, publika od Seana Kaufmana može očekivati još mnogo iznenađenja.

