Što se događa između fatalne plavuše i supruga Blanke Vlašić? Povukla je neočekivan potez!

Charlotte van Looy prije nekoliko mjeseci šokirala je sve komentarom na društvenim mrežama, a sada ponovno najnovijim potezom.

Fatalna plavuša koju već mjesecima povezuju sa suprugom Blanke Vlašić, Charlotte van Looy, iznenadila je pratitelje nakon što je na društvenim mrežama napisala da je s Rubenom Van Guchtom godinama u vezi. Sada je, pak, povukla neočekivan potez.

Naime, Charlotte je prestala pratiti Rubena na Instagramu, što je odmah potaknulo šuškanja o mogućim problemima u njihovu odnosu.

Charllote Van Looy Instagram Foto: Instagram

Zanimljivo je da Ruben nju i dalje prati na svom profilu.

Ruben Van Gucht Instagram Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 2 Foto: Instagram

Još jedan detalj dodatno je privukao pažnju. Na svom Instagram profilu Charlotte je donedavno u opisu imala slovo ''R'' i žuto srce, no i to je sada nestalo. Ipak, zajedničke fotografije s Rubenom nije obrisala.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

