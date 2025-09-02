Što se događa između fatalne plavuše i supruga Blanke Vlašić? Povukla je neočekivan potez!

Charlotte van Looy prije nekoliko mjeseci šokirala je sve komentarom na društvenim mrežama, a sada ponovno najnovijim potezom.
Naime, Charlotte je prestala pratiti Rubena na Instagramu, što je odmah potaknulo šuškanja o mogućim problemima u njihovu odnosu.
Charllote Van Looy Instagram Foto: Instagram
Zanimljivo je da Ruben nju i dalje prati na svom profilu.
Ruben Van Gucht Instagram Foto: Instagram
Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram
Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 2 Foto: Instagram
Još jedan detalj dodatno je privukao pažnju. Na svom Instagram profilu Charlotte je donedavno u opisu imala slovo ''R'' i žuto srce, no i to je sada nestalo. Ipak, zajedničke fotografije s Rubenom nije obrisala.
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram
