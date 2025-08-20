Suprug Blanke Vlašić natjecat će se u MasterChefu, sve je podijelio na Instagramu

Ruben Van Gucht natjecatelj je ''Celebrity MasterChefa'', lijepu vijest podijelio je na Instagramu.

Belgijski novinar Ruben Van Gucht, koji je hrvatskoj javnosti poznatiji kao suprug atletičarke Blanke Vlašić, objavio je iznenađujuću vijest.

Naime, natjecat će se u novom ''Celebrity MasterChefu'' u Belgiji, a na Instagramu je objavio fotografije s bijelom kutom u studiju.

''Vijest se proširila, igra počinje'', napisao je u opisu.

Podsjetimo, nova sezona MasterChefa uskoro počinje i u Hrvatskoj.

Ruben i Blanka vjenčali su se u svibnju 2022., a godinu kasnije postali su roditelji sina. Javnost su iznenadili kada su objavili da su u otvorenoj vezi, a Ruben već neko vrijeme živi sa spisateljicom Charlotte Van Looy.

Više o njihovu odnosu pročitajte OVDJE.

