Za sve su oni krivi! Masterchef se uskoro vraća u još uzbudljivijem izdanju

MasterChef se vraća – a s njim i trojac odgovoran za uzbuđenje, napetost i zabavu u svakoj epizodi poznatog kulinarskog showa. Mario Mihelj, Stjepan Vukadin i Goran Kočiš spremni su kušati, komentirati i tražiti ono najvažnije – strast na tanjuru. Što očekuju u novoj sezoni, donosi naša Dijana Kardum.

Oni su ''krivi'' za sve.

A ''krivi'' su i zato što, kad netko kaže julienne, znamo da je to tehnika rezanja povrća na tanke trakice. Naučili smo i što je jus – umak dobiven od prirodnih sokova mesa tijekom pečenja.

A mise en place? To znači da je sve spremno – od sastojaka do srca i uma onoga tko kuha.

No, bez obzira na izraze, sve se svodi na jednu stvar – strast prema hrani.

''Gastronomija, ugostiteljstvo i kuhanje se često gledaju vrlo romantično, što uopće nije točno. Želimo prenijeti kako je u kuhinji stvarno – da je tamo teško, da postoje jasna pravila koja se moraju pratiti i poštovanje prema hrani i namirnicama. To učimo kandidate i to želimo prenijeti gledateljima'', govori Mario Mihelj.

Članovi žirija s nestrpljenjem očekuju nove kandidate. A oni ih mogu pridobiti tanjurom koji osvaja pogledom, a potom i okusom.

''Prvo je, naravno, vizual. Poslije toga ide ideja, zatim gledamo tehnike koje su odrađene na tanjuru, a na kraju okus. Ako je sve to kompletirano i ima smisla, a postoje neke sitne greške – ukažemo na njih. Ako je katastrofalno, Bože moj – katastrofalno je'', kaže Stjepan Vukadin.

''Balans – to je najbitnije na prvu. Da imam onaj balans okusa i vizuala. Mislim da je to ono najteže što kandidat može naučiti, a to je spojiti taj okus. Taj balans ne mora nužno biti između kiseline, ljutine i svježine – to mora biti ukupni balans okusa'', dodaje Goran Kočiš.

''Ponekad tanjur možda i nije, kako bih ja rekao, oku najljepši, ali ako okus zadovoljava sve standarde koje mi očekujemo – to je jako dobra stvar. To znači da netko razumije što treba raditi s hranom'', priča Mihelj.

Već petu sezonu kao član žirija dolazi Stjepan Vukadin, no bez obzira na sada već bogato iskustvo, uzbuđenja ne nedostaje.

''Kao i svake godine, mislio sam da će me popustiti ona euforija i entuzijazam, ali stvarno – svaka godina je drugačija. Svaka godina je svoja, posebna na svoj način. Evo, peta sezona zaredom'', kaže Vukadin.

MasterChef ne mijenja živote samo kandidatima, od kojih neki svoj put itekako nastavljaju u profesionalnoj kuhinji, već i članovima žirija.

''Privatno mi se nije promijenilo ništa, ali, ajmo ovako – moja se pojava promijenila kad izađem van. Puno toga se promijenilo u tome – znala me od prije ekipa iz struke, a sad me zna svaka bakica na pijaci. I to nije nužno loše. Lijepo je to, nemam nikakvih neugodnih iskustava. Samo si moram uzeti malo više vremena kad izlazim van'', kaže Goran.

''Ono što sam planirao u pet godina napraviti, napravio sam u godinu.''

MasterChef već godinama nosi titulu najpopularnije kuhinje u Hrvatskoj. A recept za to prilično je jednostavan.

''Svi volimo jesti i svima nam je uz hranu uvijek ljepše i ugodno. Ja zato i radim ovaj posao – zato što volim probati hranu i doživjeti raznorazne kulture'', zaključuje Mario.

Odbrojavanje do početka nove sezone omiljenog kulinarskog showa je počelo. A ako je suditi prema atmosferi, očekuje nas nikad zabavnija sezona.

