Uspjesi, snažne emocije i ostvarene želje: Po čemu će 2025. pamtiti naša poznata lica?

Na staru godinu naša poznata lica, prema dobrom starom običaju, rezimiraju godinu na izmaku. Po čemu će je pamtiti, na čemu su zahvalni te što si žele u onoj nadolazećoj, otkrivaju minute pune uspomena i dobrih želja.

Jednom od najboljih godina svojeg života, tako 2025. opisuje Neda Ukraden. Tome je svakako doprinio jedan od najvećih njezinih koncerata u zagrebačkoj Areni, ali i jedinstvena prilika da snimi novu verzije bezvremenskog hita Zora je. I to uz Royal Philharmonic Orkestar u legendarnom studiju Abbey Road.

"Jer sam kao mlada djevojka koja je upisala engleski, imala jednu želju. Bila sam zaljubljena u Beatlese, opčinjena Londonom, a jedino sam htjela prijeći Abbey Road Studio", rekla je Neda.

Neda Ukraden Foto: In Magazin

No nisu samo poslovnu uspjesi ti koji su godinu na izmaku učinili sretnom, ispunjenom i vrijednom da se upamti.

"Puno pohvala za mog dječaka iz škole. Pohvale za nju iz vrtića", poručila je Pamela Ramljak.

"Ipak mi je najbitnije da je moje dijete sa mnom ono da smo mi u ludilu od jutra do mraka. Da smo mi dobro", smatra Maja Šuput.

Maja Šuput Foto: In Magazin

"Po mojoj djeci koja recimo su sad jako dobro i stabilno i postaju divni, mladi, samostalni ljudi", poručila je Ecija Ojdanić.

I zato kada se podvuče crta i napravi rezime, 2025. mnogi bi i ponovili.

"Stalno valjam neke svoje rekorde i trudim se da vas za sebe pobijedim opet. Evo te, ove godine je bila pobjeda da možda snima i dvije serije u isto vrijeme", rekao je Momčilo Otašević.

Poznata lica o 2025. - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Evo ne mogu se bunit. Dobra je bila godina, ispunjena", kratko je rekla Lidija Bačić.

"Život, borba i ljepota u tome", dodao je Dražen Zečić.

"Nekako kao da je bila godina čišćenja. Kao da sam spontano izgubio ljude u putu zvanom život", izjavio je Marko Grubnić.

Naravno, život su usponi i padovi. Nitko nije savršen i zato valja učiti na greškama. Tako i onim počinjenim u 2025..

"Isplati se vjerovat, bit čovjek. I bit iskren. apsolutno se isplati. i to se vrati", pojasnila je Marijana Mikulić.

"Jednostavno sve one negativne ljude koji zrače nam takvom energijom, da ih jednostavno maknete kao kamečnić u cipali što žulja", smatra Mario Roth.

"Ne gubit vrijeme, emocije, snagu na nešto negativno. Mislim da je to šifra duhovnog i fizičkog zdravlja", dodala je Neda Ukraden.

A upravo je zdravlje najčešća i najiskrenija želja mnogima.

"Kad imamo zdravlja, onda odlučujemo kakvi ćemo biti mi prema drugima", smatra Dražen Zečić.

I tek tada slijede sve ostale želje.

"Htio bih dvije pjesme izbacit i da se obje svide ljudima, to nikad ne znaš", poželio je Giuliano.

"Da ćemo osvojiti svjetsko prvenstveno, to je najvažnije", rekao je Jure Brkljača.

I nemojte pred sebe stavljati nerealne ciljeve jednako kao ni biti previše kritični prema sebi. No to ne znači da se ne potrudite biti najbolja verzija sebe.

"Dala sam si prošle godine, novogodišnja rezolucija mi je bila da ću smanjit unos kave, što se nije dogodilo, zamijenila sam je beskofeinskom. Druga je bila da ću putovati u svakoj prilici i to sam pojačala", poručila je Nives Celzijus.

Mario Roth Foto: In Magazin

"Samo moraš živjeti punim plućima, udisati sve lijepo što te okružuje i eto biti zahvalan i na ono malo što imaš jer ako si zahvalan i na ono malo, doći će ti puno toga više, to je provjereno", vjeruje Mario Roth.

Jer život je jednostavno prekratak i s godinama čini se kao da sve brže prolazi. I Zato...

"Želim vam svima da uživate u godini i da vam bude lipo". poželio je Dino Petrić.

"Sretna vam nova godina i živjeli!", poručila je Neda Ukraden.

