Tko je novopečena zaručnica zgodnog hajdukovaca? Svoju ljubav dokazao joj je posebnom gestom

Anthony Kalik i Ivona Glavaš zajedno su dočekali 2024. godinu i tada se počelo šuškati o njihovoj ljubavi.
Zgodni nogometaš Hajduka Anthony Kalik zaprosio je svoju partnericu, modnu dizajnericu Ivonu Glavaš, a prekrasnim vijestima pohvalili su se na društvenim mrežama.
O njihovoj vezi počelo se šuškati nakon što su zajedno dočekali 2024. godinu u društvu Marka Livaje i njegove supruge Iris. Na društvenim mrežama tada su osvanule fotografije, a Iris je dodatno potaknula priče o romansi emotikonom srca koji je ostavila u komentaru.
Vezu su i potvrdili početkom prošle godine, a otad ih često možemo vidjeti zajedno na javnim događanjima.
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: In Magazin
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: Instagram
Zapravo ih je spojio zajednički projekt, a ona je o svemu pričala za naš IN magazin.
''Dečko je uvijek podrška, on i moja obitelj, prijatelji i to mi jako puno znači u svemu'', rekla je svojedobno za IN magazin.
Svoju ljubav ne skrivaju ni na društvenim mrežama, pa često tamo osvanu njihove zajedničke fotografije. Svojedobno je osječka dizajnerica s adresom u Splitu otkrila i da je Kalik tetovirao njezino ime na šaci, što svjedoči o njihovoj snažnoj ljubavi.
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: In Magazin
Koliko je ona njemu podrška, toliko je i on njoj u njezinoj karijeri pa je prošle godine bio na proslavi rođendana njezina brenda Anovi.
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: Instagram
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: Instagram
''Mislim da je super napravila i baš sam ponosan na nju. Danas nije bilo baš lako, ali bio sam uz nju ako treba bilo što ja sam tu i mislim da je stvarno super napravila danas'', rekao je tada za IN magazin Anthony.
