Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: Ljubav mi je sve objasnila!"

Anthony Kalik zaručio se s modnom dizajnericom Ivonom Glavaš, koja je vijest potvrdila fotografijama i porukom
Osječanka je na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima pozira s Kalikom i ponosno pokazuje zaručnički prsten.
"Ljubav mi je sve objasnila", napisala je.
O njihovoj vezi počelo se šuškati nakon što su zajedno dočekali 2024. godinu u društvu Marka Livaje i njegove supruge Iris. Na društvenim mrežama tada su osvanule fotografije, a Iris je dodatno potaknula priče o romansi emotikonom srca koji je ostavila u komentaru.
Ivona Glavaš i Anthony Kalik - 2 Foto: Instagram
Ivona Glavaš i Anthony Kalik - 4 Foto: Instagram
Zapravo ih je spojio zajednički projekt, a ona je i tada imala samo riječi hvale za njega.
''Dečko je uvijek podrška, on i moja obitelj, prijatelji i to mi jako puno znači u svemu'', rekla je svojedobno za IN magazin.
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: Instagram
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: Instagram
Vezu su i potvrdili početkom godine, a otad ih često možemo vidjeti zajedno na javnim događanjima.
Svoju ljubav ne skrivaju ni na društvenim mrežama, pa često tamo osvanu njihove zajedničke fotografije. Nedavno je osječka dizajnerica s adresom u Splitu otkrila i da je Kalik tetovirao njezino ime na šaci, što svjedoči o njihovoj snažnoj ljubavi.
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: In Magazin
Koliko je ona njemu podrška, toliko je i on njoj u njezinoj karijeri pa se tako nedavno pojavio na proslavi rođendana njezina brenda Anovi.
''Mislim da je super napravila i baš sam ponosan na nju. Danas nije bilo baš lako, ali bio sam uz nju ako treba bilo što ja sam tu i mislim da je stvarno super napravila danas'', rekao je tada za IN magazin Anthony.
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: Instagram
