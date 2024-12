Tko je djevojka jednog od najzgodnijih hajdukovaca? Svoju ljubav dokazao joj je posebnom gestom!

O vezi Anthonyja Kalika i Ivone Glavaš počelo se šuškati nakon što su zajedno dočekali 2024. godinu u društvu Marka i Iris Livaje.

Hajdukov veznjak Anthony Kalik nedavno je proslavio svoj prvi ovosezonski gol za splitski klub, a bodrila ga je tada njegova djevojka, modna dizajnerica Ivona Glavaš.

O njihovoj vezi počelo se šuškati nakon što su zajedno dočekali 2024. godinu u društvu Marka Livaje i njegove supruge Iris. Na društvenim mrežama tada su osvanule fotografije, a Iris je dodatno potaknula priče o romansi emotikonom srca koji je ostavila u komentaru.

Zapravo ih je spojio zajednički projekt, a ona je i tada imala samo riječi hvale za njega.

''Dečko je uvijek podrška, on i moja obitelj, prijatelji i to mi jako puno znači u svemu'', rekla je svojedobno za IN magazin.

Vezu su i potvrdili početkom godine, a otad ih često možemo vidjeti zajedno na javnim događanjima.

Svoju ljubav ne skrivaju ni na društvenim mrežama, pa često tamo osvanu njihove zajedničke fotografije. Nedavno je osječka dizajnerica s adresom u Splitu otkrila i da je Kalik tetovirao njezino ime na šaci, što svjedoči o njihovoj snažnoj ljubavi.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Koliko je ona njemu podrška, toliko je i on njoj u njezinoj karijeri pa se tako nedavno pojavio na proslavi rođendana njezina brenda Anovi.

''Mislim da je super napravila i baš sam ponosan na nju. Danas nije bilo baš lako, ali bio sam uz nju ako treba bilo što ja sam tu i mislim da je stvarno super napravila danas'', rekao je tada za IN magazin Anthony.

