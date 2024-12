Kako izgleda kći Željka Bebeka? Pokazao ju je na Instagramu jednim posebnim povodom!

Željko Bebek s obitelji je u Londonu proslavio 79. rođendan, zajedno su se fotografirali ispred Big Bena, a posebnu pozornost dobila je njegova kćer Katarina.

Naš glazbenik Željko Bebek oglasio se na društvenim mrežama povodom svog 79. rođendana.

Sretni Bebek otkrio je da je tim povodom obitelj odveo na putovanje, i to u vrlo poznatu turističku atrakciju - London.

''Dragi prijatelji, danas, na moj 79. rođendan, želim od srca zahvaliti svima vama na divnim čestitkama, porukama i ljubavi koju mi šaljete. Trenutačno sam u Londonu, okružen obitelji, i nema ljepšeg načina da provedem ovaj posebni dan – uz najmilije koji mi uljepšavaju svaki trenutak. Veselim se novim susretima, koncertima i trenucima koje ćemo zajedno stvarati. Voli vas, Bebek!'' napisao je.

Obitelj je zajedno pozirala ispred turističke atrakcije Big Bena, a posebnu pozornost ukrala je njegova kći, koju rijetko pokazuje.

Željko je od supruge Ružice stariji 34 godine i to je razlog zbog kojeg su mnogi u njih sumnjali.

''Mi smo u to ušli zato što osjećamo da možemo, da ćemo sigurno uspjeti naći suradnju i veliku ljubav. Nije bilo stroge kritike, ali je kritika bila kroz to pitanje - kako vas dvoje? I sad nakon naših 25 godina koliko smo zajedno, naslovi u novinama su Željko Bebek i 34 godine mlađa supruga. Pa 25 godina sam s njim, nisam dva mjeseca pa da bude ono bombastično '34 godine mlađa'. Meni su ti napisi s godinama zbilja bezveze. Toliko mlađa, pa što toliko mlađa - 25 godina sam s njim, to uopće nema veze, godine su samo broj'', ispričala je jednom Ružica za IN magazin.

Više o njihovoj ljubavi pročitajte OVDJE.

U braku su 22 godine, a zajedno imaju i dvoje djece, sina Zvonimira i kćer Katarinu.

Zvonimir je poput oca glazbenik i s njim Bebek često objavljuje fotografije, no kćer rjeđe viđamo.

