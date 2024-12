Neda Ukraden tajanstvena je kad je u pitanju njezin privatni život: ''E sad...''

U predivnom ambijentu solinske Gradine, legendarna Neda Ukraden još je jednom dokazala zašto je miljenica publike svih generacija. Pjevačica je ispričala kako joj unuci uljepšavaju blagdane i kakve planove ima za iduću godinu. Više u prilogu za In magazin našeg Hrvoja Krole.

Solinska Gradina bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a legendarna Neda Ukraden još jednom je zapjevala ispred publike koja je svaku pjesmu znala napamet. I dok su njezini bezvremenski hitovi grijali atmosferu, Neda je s nama podijelila što joj znači ovo posebno vrijeme u godini i kako to izgleda kod nje doma.



''To su kićenja jelke, to su ukrasi, samo ne znaš kako da ne staneš na nekog medvjedića, djeda mraza i tako. Lijepo je kad smo svi za stolom kad se obitelj okupi i to je čar tih praznika. To je ono što sam ja od svoje bake učila, od svoje majke i to nastojim prenijeti svojoj kćeri i unucima. Da se osjeti toplina doma, tradicije, gdje si, s kim si i što treba poštivati'', priča Neda.



Neda je poznata kao velika ljubiteljica tradicije, a obiteljski trenuci u vrijeme blagdana su joj najdragocjeniji. Obožava svoje troje unučadi, koja je često iznenade rukotvorinama, dok se ona trudi njima uzvratiti poklonima, iako priznaje da ih stalno dariva jer su jako dobri.



''Svi uspjesi, svi aplauzi, svi trofeji nisu ništa ako nemate tu neku toplinu doma. Imam jako lijepe i dobre unuke i oni su vrlo talentirani, ova Nedica koja je po meni dobila ime jedna je beskrajno talentirana curica koja božanstveno slika i ona će mi sigurno nešto oslikati'', govori.



Dogodine će veliki koncert u zagrebačkoj Areni obilježiti 40 godina jedne od njezinih najpoznatijih pjesama – ''Zora''. Kako sama kaže, takva pjesma spaja generacije i takva se više nikada neće ponoviti, pripreme za veliki dan već su počele.



''Ja sam već krenula i s visinskim i nizinskim pripremama, jako se radujem to je zaista kruna karijere i jedan lijepi test jer toliko imam divnu publiku. Zoru kad zapjevam i stavim paralelno Slovenija, Savonija, Rimunjska, Bugarska to vam je punim grlom i punim srcem svi pjevaju'', kaže.



Neda je o svojem privatnom životu uvijek bila tajanstvena. Na pitanje je li netko poseban zauzeo njezino srce ovog Božića, uz osmijeh je brzo prešla na drugu temu.



''E sad pa nemogu sve otkriti, šta će ostati za sljedeću emisiju'', šali se.



I dok nam ostavlja prostora za nagađanja, Neda ne skriva ponos kada govori o glazbi i novim generacijama. U mladoj pjevačici Breskvici vidi nasljednicu i raduje se što njezina glazbena priča ima nastavak u sigurnim rukama.



''Zašto da ne, mislim, djevojci želim sve najbolje, talentirana je slatka i simpatična sad šta će biti tko to zna. Ali naravno moguće je'', kaže.



Neda Ukraden ostavlja trag gdje god se pojavi. Glazba, obitelj i publika za nju su najvažnije – i baš zato, s punim pravom, ostaje jedna od najvećih dama regionalne glazbene scene.

