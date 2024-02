Splitska dizajnerica nahvalila dečka kojem tepaju da je jedan od najzgodnijih hajdukovaca: ''On je uvijek podrška!''

U gradu podno Marjana okupile su se poznate mame koje su se prisjetile stresnih trenutaka majčinstva. Lorena Bućan nam je, pak, otkrila vidi li se u ulozi majke, dok je dizajnerica Ivona Glavaš prvi put komentirala svoj odnos s dečkom Anthonyjem, igračem Hajduka. Više u prilogu našeg Hrvoja Krole za In magazin.

Mnogi dječaci snivaju nogometni san. Vođena time, dizajnerica Ivona Glavaš za uređenje svojeg kutka namijenjenog najmlađima, pronašla je i u nogometnom klubu Hajduk. U ovoj ideji pomogao joj je i njezin partner, također nogometaš, Anthony Kalik.



''Ne očekuje se prinova još uvijek, moramo prvo vidjeti kako se snalazimo u ovome pa onda možemo pričati o nekim drugim temama. Dečko je uvijek podrška, on i moja obitelj, prijatelji i to mi jako puno znači u svemu'', govori Ivona.



Od ideje do realizacije, priznaje Ivona, prošlo je mnogo vremena jer je željela da sve bude onako kako je zamislila. Na otvorenju se okupilo mnoštvo mama sa svojim klincima, a među njima je bila i pjevačica Žanamari Perčić, koja je stigla u društvu kćeri i supruga Marija. A za nas se prisjetila s kojim se najvećim mukama borila kada je rodila Gabi.



''Nikako ju nagovorit da jede. Ja sam molila krunice, tresla se sa žličicama pa ih brojala, kada bi došla do 10 taj dan bi mogla ja funkcionirat bez tableta za smirenje. To je bila takva trauma ali hvala Bogu ti dani su iza nas i danas Gabi jede svašta čak i povrće'', priča Žanamari.



Prije 9 godina, kada se pjevačica ostvarila kao majka, priznaje kako nije bila u prilici da se osloni na baka servis, već su se o svemu brinuli ona i suprug.



''Moja majka je u godinama tako da se mi brinemo za nju i za mog oca, druga baka je malo daleko tako da nije bilo baka servisa. Jedino bi tu i tamo pripomogla neka prijateljica ali inače mama servis 24sata dnevno i uz to što sam uspjela napravit uspjela'', govori Žanamari Perčić.



Brige oko majčinstva još nema mlada pjevačica Lorena Bućan i, kako nam otkriva, zasad će na tome i ostati.



''Nije meni još vrijeme. Prija mi je nedavno rodila pa mi je sad i to neko novo iskustvo i za sad mi je to dovoljno, ne bi išla više od toga. Njeno dijete kao da je moje, a za par godina ćemo vidjeti šta će bit'', kaže Lorena.



Iako je u sretnoj trogodišnjoj vezi, Lorenu i njezina dečka nismo naučili vidjeti zajedno kada su eventi u pitanju.



''Mi se u svoja 4 zida volimo i družimo ali iz nekih razloga smo odlučili da o njemu ne bi baš govorila u medijima. Zna se da je tu, da postoji, a detalje ćemo sačuvati možda za neko drugo vrijeme'', zaključila je Lorena.



A uz mnogo dječjeg osmijeha i igre splitsko druženje privelo se kraju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Baby Lasagna podijelio prvu fotografiju nakon pobjede na Dori, na njoj pozira s njemu najvažnijom osobom: "Jedna strašno emotivna slika"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nives Celzijus objavila je fotografiju zbog koje neki misle da ima dečka: "Koliko sam u posljednje vrijeme..."