Albina blista kad govori o vezi s novim dečkom: ''Kad dođe netko s kim je sve lijepo upakirano...''

Veliko slavlje u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu organizirala je osječka dizajnerica Ivona Glavaš, koja je proslavila deseti rođendan svojeg brenda. Žanamari Perčić, Andrea Šušnjara, Albina Grčić samo su neke od dama koje su našem Hrvoju Kroli otkrile je li bolje biti sama ili u vezi. A nogometaš Hajduka Anthony Kalik otkrio koju je tetovažu posvetio svojoj djevojci.

Kada se u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu prvi put održava modna revija, traži se pozivnica više. Tako je bilo i na 10. obljetnici brenda modne dizajnerice Ivone Glavaš. Među brojnim poznatim damama, stigla je i Albina Grčić, prvi put u javnosti s dečkom, nogometašem Markom Čovom. Sudeći prema sjaju u očima, ljubavi ovom mladom paru ne nedostaje.



''Nije to ništa kalkulirano, niti se sakrivamo niti se pokazujemo jednostavno smo tu i živimo svoj život i nema nikakvih kalkulacija iza toga. Najbitnije je kad je čovik zadovoljan sam sa sobom i onda sve to na van izgleda i bolje zrači i bolje se može posvetiti stvarima koje ga ispunjavaju i to je kod mene slučaj'', govori Albina Grčić.



A u društvu dragih osoba stigla je i pjevačica Žanamari Perčić, koja osim glazbe uspješno vodi i svoje društvene mreže, iako priznaje, to je svijet za koji njezina kćerkica Gabi još nije spremna.



''Mislim da djeci baš ne bi trebalo dati ići na društvene mreže barem do 16. godine života sudeći po svemu što mogu vidjeti ili naučiti pogotovo na tom yt recimo ovu pošast ljudi mačaka. Međutim mi roditelji nismo toliko toga svjesni koliko oni jer baš vise na YouTubeu'', kaže Žanamari.



A upravo je jučer na YouTubeu Andrea Šušnjara objavila svoju prvu solo pjesmu nakon izlaska iz grupe Magazin, koju je pretpremijerno otpjevala prošlog tjedna u Zagrebu. Sudeći prema reakcijama u komentarima, singl ''Ja bi' još'' mogao bi postati pravi hit.



''Po prvim reakcijama je stvarno dobro prošla moram priznat da sam se u jednom trenutku malo iznenadili i zbunila zato šta nisam očekivala na prve taktove da će krenit urnebes i vrisak publike i da će je svi pjevat a pjesma još nije bila nigdje ni izišla. Hvala svima šta me pratite i podržavate.''



Modna revija održana je na Međunarodni dan samaca. U Hrvatskoj ih je gotovo 400 tisuća, pa smo pitali naše poznate – je li samoća teret ili dar?



''Prednosti su što smo svi prošli neke godine i navikli na nekakav stil života i tako da teško puštamo druge osobe blizu, nekad ti fali neko da se baš sa njim svađaš'', kaže Izabela Martinović.



''Kad si sam dosadno ti je i ja ne volim biti sama. Ja imam vezu u kojoj ti nema kao sad ti ne možeš izać vanka, tako da ti se ja nekad i osjećam kao da sam sama mogu di oću i šta oću. Mislim da nije nikome biti lipo sam'', dodaje Gianna Apostolski.



''Ti ne možeš biti sretan s nekim drugim dok nisi zadovoljan sam sa sobom, pronaći dok si sam nešto što tebe ispunjava i onda se uvik možeš oslonit sam na sebe, a kad i dođe neko drugi to je onda lipo upakirano'', govori Albina.



U atmosferi ispunjenoj modom i elegancijom, Ivona je podsjetila sve prisutne zašto su njezine kreacije toliko voljene među ženama.

''U ovoj smo kolekciji napravili nekoliko promjena. Nakon 10 godina vrijeme je za novu eru imamo dosta oštrije linije nemamo više puf rukave i imamo boje što je za mene veliko iznenađenje'', kaže Ivona Glavaš.



Ženstveni krojevi, kaputi i haljine u smeđoj, bordo i bež boji oduševili su publiku. Ivona priznaje da je najponosniji bio njezin partner nogometaš Hajduka Anthony Kalik, najveća potpora, a njezino je ime tetovirao na ruci.



''Mislim da je super napravila i baš sam ponosan na nju. Danas nije bilo baš lako, ali bija sam uz nju ako treba bilo šta ja sam tu i mislim da je stvarno super napravila danas'', rekao je Anthony Kalik, nogometaš HNK Hajduk.



Revija u splitskom HNK-u bila je pravo slavlje stila, zabave i strasti prema dizajnu – baš onako kako to Ivona najbolje zna.

