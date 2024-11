Janko Popović Volarić otkriva zašto je obrisao društvene mreže: ''Te užase koje sam ja vidio...''

Ako pokušate na društvenim mrežama potražiti profil Janka Popovića Volarića, dočekat će vas poruka: "Žao nam je, ova stranica nije dostupna." Naš poznati glumac samo je jedan u nizu onih koji su se, čini se, povukli iz virtualog svijeta. Tko je još na tom popisu i zašto su društvene mreže sve manje popularne, doznajte u prilogu Dorotee Filipaj.

Obožavatelji lika i djela Janka Popovića Volarića ostali su šokirani jer nisu mogli pronaći nijednu glumčevu objavu na društvenim mrežama. Nedavno je za naše kamere komentirao najbizarnije poruke ženske publike koje su ga znale dočekati.

Koji su bili najbizarniji momenti?

''Neću vam to uopće pričati, te užase koje sam ja vidio… ne mogu'', kaže Janko.

Je li ga to primoralo da ugasi društvene mreže ili je posrijedi neki drugi razlog, no on nije jedini glumac koji je odlučio svoju privatnost držati daleko od očiju virtualnog svijeta. Tu su i face poput Brada Pitta, Sandre Bullock i Kate Winset. George Clooney u više je navrata izjavio kako nema namjeru napraviti profil na nekoj od društvenih mreža jer smatra da nije neophodno da ljudi u svakom trenutku znaju gdje je, šta radi i o čemu razmišlja.

''Ako dođeš do pozicije u kojoj sam ja, to znači da si na povlaštenom položaju, posrećilo ti se. I ja sam toga svjestan. Dakle, ako mi se posrećilo, onda bolje da uživam u tome jer mnogi bi mi zamjerili da se žalim'', kaže George Clooney.

Jesu li društvene mreže postale sve manje popularne? Sličnih primjera ima i na domaćoj sceni.

''Razlog je bilo to zasićenje, mene je u to vrijeme, prije 12, 13 godina, pratilo 170 tisuća ljudi na Facebooku. To je bilo užasno puno, kao danas da te pet milijuna prati. I jednostavno, svo to influenciranje i ti brendovi, nemam pojma, mislim da sam ja postao nešto što nisam ja'', kaže Hrvoje Šalković.

Kako je postao nešto, odnosno netko tko nije on - svjedoči Igor Mešin. Godinama je odbijao otvoriti svoj virtualni profil, dok se drugi, čini se, nisu ustručavali učiniti to za njega.

''Steve Jobs, osoba koja je pomogla u stvaranju cijelog interneta i aplikacija, zapravo nije dopustila svojoj djeci da koriste iPad. Pa što to govori nama ostalima? Znao je da tu postoji opasnost i nije dopustio da mu djeca budu uključena u iPad. Zato mislim da je to nešto što bismo svi trebali učiniti kako bi naša djeca živjela bolji život'', rekla je stručnjakinja Jeanne Salts.

I iako vam se čini da nema tko nije online, ipak postoje oni koji su im potpuna suprotnost. Poput Jamesa Bonda Daniela Craiga ili pak holivudskog miljenika Brada Pitta. Naš proslavljeni glumac Goran Navojec nazvat će vas mobitelom, no iskušenje pod nazivom društvene mreže uspješno izbjegava. Iako na njima možete pronaći dvadesetak njegovih profila, on iza njih ne stoji.

''Više bi htio to privatno sačuvati za sebe, onda vidim da se neki kolege malo prevare, krenu da to bude poslovno, pa postane poluprivatno. Ionako je moj posao jedna vjetrometina, sad još to forsirati nekakvim Facebookom, Instagramom, nisam još spreman na to'', kaže Goran Navojec.

Istraživanja su pokazala da ćete se, ako više vremena provodite na društvenim mrežama, osjećati manje društveno ispunjenima. I što smo na više aplikacija, to smo više pod stresom.

''Zbog straha od propuštanja, FOMO, svi posežemo za telefonima. No studije su pokazale da je čak i kod tinejdžera početni odgovor na odustajanje od telefona vrlo težak. No nakon što to učine, zapravo se osjećaju bolje i nisu toliko pod stresom zato što ne moraju biti vezani za nešto što ih zaista dugoročno ne ispunjava.''

A najčešće su negativni komentari, neosnovane kritike i loš utjecaj na psihu razlozi zbog kojih svoj profil na društvenim mrežama više nemaju Emma Stone, Keira Knightley, Daniel Radcliffe i brojne druge holivudske zvijezde.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nina Badrić iznenadila fotkom iz mlađih dana s našom velikom pjevačkom zvijezdom, tada je bila plavuša!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Sjećate li se naše hit-serije u kojoj se pojavila i Hana Huljić? Bio je to jedan od najupečatljivijih trenutaka!