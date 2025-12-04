Svi su ludi za cookijima: Priča mlade djevojke koja je ideju s putovanja pretvorila u biznis!

Kada je riječ o pokretanju novog posla i uzimanju biznisa u svoje ruke - definitivno vrijedi ona - tko ne riskira, ne profitira. Mlada Ivona iz Zagreba imala je ideju koju je morala realizirati od nule. Odlučila je proizvoditi slatke zalogaje - cookije, inspirirane putovanjima. To je zahtijevalo mnogo kreativnosti i eksperimentiranja, a sada ih predstavlja u projektu Startaj Hrvatska.

Ivona iz Zagreba zaljubljenica je u putovanja - i slatko. U vrtlogu obveza i natrpanog rasporeda, uvijek je žudjela za trenutkom sreće u danu kada će zastati i uživati u ukusnom zalogaju.

''Dolazim iz obiteljskog posla gdje se bavimo ugostiteljstvom, oduvijek mi je u tom dijelu poslovanja falilo nešto slatko što bi mogla pojest, nešto s nogu i dalje nešto fino i ukusno, kak puno radim trčim uvijek od jedne proizvodnje do druge i kad jedem uvijek želim nešto slatko. Palo mi je napamet zašto ne bi napravila kolač koji je cookie i koji se može jesti s nogu i koji nije naodmet nositi u ruci'', priča Ivona.

I na putovanjima nastoji širiti vidike i kada je o gastronomiji riječ. Obožava posjećivati restorane i vidjeti što se nudi u drugim zemljama.

''Primijetila sam da su cookiji dobili jako puno na popularnosti. Ne samo u Americi gdje su chocolate chip cookie nego i popularniji keksi s drugim okusima. I zato sam ja odlučila da moji cookiji imaju posebne okuse koji bi zadovoljili svu populaciju ljudi''.

In Magazin: Startaj Hrvatska - 1 Foto: DNEVNIK.hr

I tako se Ivona bacila u istraživanje okusa i recepata. Imala je viziju brenda koji će donositi raznolikost, praktičnost i vedrinu u svakodnevicu. Metodom pokušaja i pogrešaka došla je do idealnih kombinacija okusa cookija, kojima se sada predstavlja i u projektu Startaj Hrvatska.

Pogledaji ovo Celebrity Drama je eskalirala: Slovenija i još nekolicina zemalja bojkotiraju Eurosong u Beču!

''Imamo 5 okusa. Prvi je običan hazel bliss se zove, on u sebi ima čokoladu i lješnjake. Drugi se zove peanut punch. On u sebi ima kikiriki i kikiriki maslac to je za ljude koji ne vole jako slatko nego teže slanijem jer je on posoljen. Treći je bunnie bite to je carot cake cookie i punjen je bijelom kremom od lješnjaka. Četvrti nam je blushberry, on je s brusnicom i bijelom čokoladom. I peti je biskie - on je rađen s keksima i kremom tj. karameliziran je malo''.

In Magazin: Startaj Hrvatska - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Dolazi iz poduzetničke obitelji i svjesna je toga da proizvod čini mnogo komponenti - od primamljive ambalaže do praktičnog pakiranja. Njezini cookiji, pod nazivom Cookie Box, dolaze u kompaktnom pakiranju s trakicom koje stane u svaku torbu.

''Pakirani su po jedan. Zbog same funkcionalnosti i prijenosa - to je zamišljeno nešto na kraju dana i obroka - nešto slatko što možeš pojesti odmah''.

In Magazin: Startaj Hrvatska - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Ivona kaže - njezinih 5 okusa cookija ljudi obožavaju te su prepoznali okus i kvalitetu. Ovim šarenim zalogajima želi osvojiti cijelu Hrvatsku, zbog čega smatra da će joj ovaj projekt biti vjetar u leđa.

''U projekt Startaj Hrvatska prijavila sam se iz razloga jer sam htjela pokazati da mogu i ja nešto napraviti samostalno, od neke ideje na papiru napraviti proizvod koji će Spar prepoznati i koja će mi pomoći da pokažemo i ostatku Hrvatske što znači hrvatski proizvod i što znači kvalitetan proizvod''.

In Magazin: Startaj Hrvatska - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Cijelu njezinu poduzetničku priču, koju je sama kreirala od ideje do realizacije, ne propustite pratiti u nedjelju u emisiji Startaj Hrvatska.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Roditelji su mu glumačke face, a mnoge podsjeća na slavnog oca!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Kako izgleda sestra Danijele Martinović? Zbog bolesti je izbivala sa scene!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Treba li Hrvatska otići s Eurosonga zbog ostanka Izraela? Odgovorite nam u anketi!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto je sporan nastup Izraela na Eurosongu? Niz optužbi doveo natjecanje u krizu