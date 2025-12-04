Treba li Hrvatska otići s Eurosonga zbog ostanka Izraela? Odgovorite nam u anketi!

Odluka EBU-a da se ne glasa o izbacivanju Izraela s Eurosonga rezultirala je povlačenjem četiri zemlje, a ima i onih koji smatraju da se treba povući i Hrvatska.

Drama s posljednjih dvaju izdanja Eurosonga zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu i dalje ne staje, a sve je kulminiralo ovotjednim sastankom u središnjici Europske radiotelevizijske unije u Ženevi, gdje je Skupština bez glasanja odlučila da će dopustiti nastup izraelske televizije KAN na natjecanju.

Kako javljaju eurovizijski mediji, članovi Skupštine su imali dva zasebna glasovanja - prvo o novom paketu promjena, a potom o sudjelovanju Izraela na Eurosong. Naime, ukoliko bi Skupština odbila promjene koje su najavljene u studenom, održalo bi se glasovanje o kontroverznom nastupu Izraela na natjecanju.

Galerija 12 12 12 12 12

Klemen Slakonja - 3 Foto: Afp

VÆB - 3 Foto: Profimedia

Međutim, kako su se s velikom većinom članovi složili s promjenama, EBU i organizatori Eurosonga odlučili su kako se ne treba održati glasovanje o Izraelu na natjecanju u nadi kako će se pridržavati novih pravila, za koje se eurovizijski fanovi slažu da su uvedena upravo zbog ove zemlje.

Emmy - 1 Foto: Afp

Klemen Slakonja - 2 Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Roditelji su mu glumačke face, a mnoge podsjeća na slavnog oca!

"Rezultat ovog glasovanja pokazuje zajedničku predanost naših članica zaštiti transparentnosti i povjerenja u Eurosong, najveći glazbeni događaj uživo na svijetu. Željela bih zahvaliti svim članicama na njihovim promišljenim, uvažavajućim i konstruktivnim doprinosima tijekom današnje sjednice i tijekom cijelog ovogodišnjeg opsežnog procesa konzultacija", stoji u izjavi predsjednice EBU-a Delphine Ernotte Cunci. "Ove rasprave dovele su do značajnih promjena u pravilima Eurosonga, osiguravajući da on ostane mjesto jedinstva i kulturne razmjene."

Yuval Raphael - 4 Foto: Afp

Yuval Raphael - 3 Foto: Afp

Odluka EBU-a da se dopusti nastup Izraela ipak nije prošla bez posljedica. Odmah pri odluci, s natjecanja se povlače četiri zemlje. Prema pisanju slovenskog RTVSLO, to su: Irska, Slovenija, Španjolska i Nizozemska, a dodatno vrijeme za odluku uzele su Belgija i Island.

Odluka predstavnika Hrvatske nije poznata u ovom trenutku, no prema trenutnim informacijama, priprema hrvatskog izbora za Eurosong Dora 2026. se nastavlja. Komentari na Facebooku Dnevnik.hr-a uglavnom govore kako bi se i Hrvatska trebala pridružiti Irskoj, Sloveniji, Španjolskoj i Nizozemskoj.

Treba li se i Hrvatska povući s Eurosonga? Da

Ne

Nemam mišljenje Da

Ne

Nemam mišljenje Ukupno glasova:

Baby Lasagna - 2 Foto: Afp

Baby Lasagna - 1 Foto: Afp

"Bravo države koje su to uradile osim Hrvatske", "Slovenija mi postaje sve draža. Svaka čast dragi susjedi", "I treba. Nek ostane genocidni Izrael sam", "Ovaj je svijet danas naopako! Svaka cast Španjolskoj, Sloveniji, Irskoj i druge zemlje!", "Slažem se s ovim zemljama jer Izrael kao i Rusija ne zaslužuje da budu među zemljama ni na kom natjecanju dok to ne zasluže", "Brat bratu budale su oni koji se ne povuku jer je ovo cirkus" stoji među mnogim komentarima.

Zasad se s natjecanja ne povlači Hrvatska, a koga vidite na Eurosongu, otkrijte nam u anketi OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je markantni Šime izgledao ranije, fotke će iznenaditi mnoge!

Pogledaji ovo Celebrity Ovakav pogled ima rijetko tko: Maju Šuput i Blooma očarali spektakularni prizori