Uvode se velike promjene na Eurosongu, evo što se više neće moći raditi!

EBU je objavio niz promjena koji će se dogoditi na Eurosongu već od 2026. godine, kada se natjecanje održava u Beču.

Velike kritike eurovizijskih fanova i pritisak televizija-članica nakon zadnjeg izdanja Eurosonga urodile su plodom.

Europska radiotelevizijska unija objavila je niz važnih promjena koje će potpuno preoblikovati način glasanja na Eurosongu već od 2026. godine, a sve je uslijedilo nakon opsežnih konzultacija s delegacijama i stručnjacima.

Kako tvrde iz organizacije, cilje je ojačati integritet natjecanja, spriječiti zlouporabe i osigurati da Eurovizija ostane "neutralan prostor glazbe i jedinstva".

Poslije tri godine, profesionalni žiriji vraćaju se u polufinala, čime će se ponovo uspostaviti približan omjer glasova 50/50 između publike i žirija, baš kao u velikom finalu. Promjenu će doživjeti i žiriji, koji će biti prošireni - umjesto dosadašnjih pet, imat će sedam članova, a uključivat će glazbene kritičare, novinare, koreografe, scenografe, učitelje glazbe te iskusne ljude iz industrije. Novost je i da svaka zemlja mora imati najmanje dva člana žirija u dobi između 18 i 25 godina, kao odgovor na rastući interes mlađe publike za natjecanje.

Svaki član žirija potpisivat će i službenu izjavu o neovisnosti glasanja, uključujući zabranu dogovaranja preferencija ili javnog komentiranja favorita na društvenim mrežama.

Za one koji kod kuće najstrastvenije glasaju — stiže najveća promjena u godinama: maksimalan broj glasova smanjuje se s 20 na 10 po metodi glasanja (online, SMS ili poziv). Time se želi spriječiti prekomjerna podrška samo jednom izvođaču te potaknuti ravnomjernija raspodjela glasova među više natjecatelja. Osim toga, pooštravaju se upute o promociji pjesama i izvođača, posebno nakon niza kontroverzi posljednjih godina, uključujući prekomjerne kampanje financirane od strane država.

Od 2026. strogo se zabranjuje sudjelovanje televizija ili izvođača u promotivnim kampanjama trećih strana, bilo kakva organizirana nastojanja da se utječe na glasanje te kampanje potpomognute od strane vlada ili državnih agencija. Ukoliko netko prekrši jedno od pravila, moguće su i diskvalifikacije.

Promocija unutar standardnih okvira glazbene industrije i dalje je dopuštena, ali EBU jasno ističe: "Natjecanje se ne smije instrumentalizirati."

U suradnji s partnerom Once, EBU uvodi pojačane sustave koji otkrivaju i blokiraju sumnjive obrasce glasanja poput koordiniranih pokušaja iz inozemstva ili masovnog glasanja iz bot-mreža. Ujedno će se povećati nadzor nad mogućim neregularnostima u realnom vremenu.

"Neutralnost i integritet natjecanja od ključne su važnosti. Ovo su jasni i odlučni koraci kako bismo očuvali pravednost i osigurali da glazba ostane u središtu Eurosonga", izjavio je direktor Natjecanja za pjesmu Eurovizije Martin Green, dodavši kako su nove mjere rezultat brojnih pritužbi i zahtjeva za veću transparentnost, ali i kako su rezultati natjecanja 2025. bili "valjani i pouzdani", no da novi sustav pruža dodatnu sigurnost i povećanja povjerenje publike.

Iako je sve promjene odobrila Referentna grupa, u prosincu će članice EBU-a raspraviti jesu li nove mjere dovoljne, nakon čega će potvrditi sudjelovanje na natjecanju 2026. u Beču. Međutim, neke televizije, poput slovenske RTVSLO, irske RTÉ, islandske RÚV i španjolske RTVE smatraju kako se i dalje izbjegava najveći problem, a to je sudjelovanje izraelske televizije KAN, zbog čega one i dalje najavljuju povlačenje ukoliko se ista ne izbaci.

Jubilarno, 70. izdanje Eurosonga održat će se u Beču u dvorani Wiener Stadthalle 12., 14. i 16. svibnja, nakon pobjede JJ-a, a popis svih zemalja sudionica bit će objavljen prije Božića.

Hrvatska će nastupati na Eurosongu, no odabir našeg predstavnika se neće održati u Opatiji. Više o tome pročitajte OVDJE.

Eurosong 2026. već ima jednu natjecateljicu, a o kome se radi, otkrijte OVDJE.

