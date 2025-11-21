Nema kraja skandalima na Miss Universe: Pobjedu Meksikanke popratili zvižduci i prosvjedi

Pobjeda Fatime Bosch je ostala u sjeni niza skandala, a u sve se uključio i donedavni sudac Omar Harfouch.

Još otkako su predstavnice iz 130 zemalja došle u Tajland, ovogodišnji izbor za Miss Universe popratili su brojni skandali, od kojih su neki rezultirali i uhićenjima glavnih osoba iz inozemnih direkcija.

Međutim, izbor Fatime Bosch iz Meksika, uz koju se vezao skandal kada su natjecateljice napustile sastanak nakon što ju je jedan od izvršnih direktora Miss Universe Nawat Itsaragrisil uvrijedio, nije dobro primljen.

Kada je otkriveno da su Top 2 Bosch i tajlandska predstavnica Veena Praveenar Singh, nakon čega je Meksikanka objavljena kao pobjednica, dvoranom su se prolomili prosvjedi i hukanje, a razočarana publika je uzvikivala kako je cijelo natjecanje namješteno. Meksikanki nije išlo u prilog ni to što je loše odgovorila na pitanje žirija.

Kako piše The Nation Thailand, među filipinskim i tajlandskim navijačima je došlo do nezadovoljstva kada je Meksikanki dodijeljena kruna, a DJ Matoom, koji je emitirao iz dvorane, bio je primoran završiti prijenos prije eskalacije.

Međutim, ulje na vatru dodao je glazbenik i skladatelj Omar Harfouch, koji se povukao nekoliko dana prije finala. Kako je otkrio na Instagramu, dao je ekskluzivni intervju za HBO-ov dokumentarac i u njemu je 24 sata ranije otkrio kako je upravo Bosch pobjednica.

"Miss Meksika je lažna pobjednica. Ja, Omar Harfouch, jučer sam ekskluzivno na američkom HBO-u izjavio, 24 sata prije finala Miss Universe, da će Miss Meksika pobijediti jer je vlasnik Miss Universea Raúl Rocha u poslovnom odnosu s ocem Fatime Bosch. Svi detalji bit će prikazani u svibnju 2026. na HBO-u. Raul Rocha i njegov sin nagovarali su me prošlog tjedna u Dubaiju da glasam za Fatimu Bosch jer im je, kako su rekli, "potrebna njezina pobjeda jer će biti dobra za naš posao"", napisao je Harfouch na Instagramu.

On je bio prvi u nizu sudaca koji su se povukli, a nakon njega se povukao i francuski nogometaš Claude Makelele.

Meksički tajkun Raul Rocha Cantu, jedan od suvlasnika licence, prokomentirao je na konferenciji za novinare, no njegov odgovor je bio nerazumljiv.

