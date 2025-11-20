Capan poslije odlaska iz MasterChefa otkrio svog favorita za pobjedu: ''Jer je iz plavog tima, ali i...''

U zadnjoj epizodi MasterChefa natjecanje je napustio Ivan Capan, kandidat koji je svojim humorom, opuštenošću i iskrenošću osvojio gledatelje. Nakon ispadanja, otkrio nam je kako je doživio odlazak iz showa, što je naučio i kakvi su mu planovi nakon ove kulinarske avanture.

Ivan priznaje da je trenutak u kojem je shvatio da napušta natjecanje bio emocionalno složen, ali iznenađujuće pozitivan.

''Kako sam shvatio da napuštam MasterChef, osjećaji su mi bili pomiješani, no ipak je prevladalo veselje jer se napokon vraćam kući. Bilo je više olakšanja i ponosa što sam dogurao tako daleko, iako mi je žao što nisam pokazao znanje koje imam''.

Smijeh, druženje i trenuci koji ostaju zauvijek

Tijekom natjecanja bilo je mnogo trenutaka koje će pamtiti, a oni najdraži vezani su uz atmosferu koju je stvarao među kandidatima i ekipom.

''Više je trenutaka koje ću pamtiti i najviše sam svojim humorom volio nasmijavati cijelu režiju i ostale kandidate. Najteže mi je bilo kuhanje pod pritiskom vremena i nedostatak sna u nekim trenutcima, a da mogu nešto promijeniti, u svoje nastupe bih ubacio još više humora i bio malo opušteniji u nekim trenutcima. Ne bih ponavljao neke greške tijekom kuhanja za koje sam i tada bio svjestan da ne valjaju''.

Majčina kuhinja kao prva inspiracija

Ivanova ljubav prema kuhanju rodila se u djetinjstvu, uz mamu koja je kuhanjem i slasticama unosila radost u dom.

''Ljubav prema kuhanju je počela uz majku koja je voljela kuhati i praviti kolače kako bi nas razveselila. Naravno da imam uzore među chefovima, a to je Stjepan Vukadin — i to ne samo po kulinarskim razmišljanjima već i po životnim uvjerenjima kao što su obitelj, vjera i ljubav prema domovini''.

Bez velikih glavobolja u kuhinji, ali s nekoliko važnih lekcija

Iako je show poznat po izazovnim namirnicama i neočekivanim zadacima, Ivanu ništa nije zadavalo prevelike probleme.

''Nijedna namirnica mi nije zadavala neke prevelike glavobolje. Tijekom natjecanja me nije puno stvari iznenadilo oko kuhanja, međutim otkrio sam puno stvari koje će mi dobro doći nakon ispadanja. Savjet koji mi je ostao u sjećanju je: ''vjeruj u sebe''.

U MasterChefu je upoznao ljude koji su ga inspirirali, ali i stekao prijateljstva koja će, vjeruje, trajati.

''Jedan od kandidata koji me je posebno inspirirao je Ante Vukadin, jer je uvijek bio smiren i imao je jako istančan osjet za hranu. Među kandidatima su se stvarala prava istinska prijateljstva, a natjecateljski duh se ostavljao u studiju''.

Kada je riječ o favoritima, Ivan je vrlo jasan:

''Antonija je moj glavni favorit, a njoj pobjedu želim iz razloga što je ponizna i organizirana, te naravno jer je iz plavog tima''.

Iako tvrdi da mu se život u osnovi nije promijenio, ipak primjećuje da ga ljudi doživljavaju drugačije.

''Moj život je ostao isti, ali mi je zanimljivo što me ljudi zaustavljaju na ulici i često žele popričati sa mnom ili se fotografirati. Dobio sam nekoliko ponuda'', priznaje.

Za sada kuhanje ostaje hobi, ali Ivan ne isključuje ništa.

Kuhanje će za sada ostati samo hobi, no nikad ne znamo što će biti pa se možda pretvori i u nešto više.

A kada bi ponovno mogao stati pred žiri i kamere?

''Prijavio bih se ponovno i zasigurno bih imao bolji plasman nego sada'', smatra.

Ivan ima i jasan savjet svima koji razmišljaju o prijavi:

''Dragi budući kandidati, odvažite se i ne razmišljajte što će drugi ljudi govoriti''.

A što je sljedeći korak?

''Sad ću u potragu za djevojkom, a za dalje ćemo vidjeti'', nasmijao nas je Ivan s ovim odgovorom.