Oproštaj od MasterChefa tik do završnice: ''Tako blizu, a tako daleko…''

Iako se od MasterChefa oprostio tik do završnice, Krunoslav Jarić iz natjecanja izlazi uzdignute glave i s jasnom vizijom budućnosti. Emocije, vrijedne lekcije, snažna prijateljstva i neodustajanje obilježili su njegov put u showu koji mu je, kako sam kaže, donio više od samog plasmana.

Napustiti MasterChef na samom pragu finala nikome nije lako, a Krunoslavu Jariću taj je trenutak bio posebno emotivan. Iako priznaje da mu nije bilo drago što se njegov put u natjecanju završio baš tako blizu cilja, na sve gleda realno – s tugom, ali i s velikom dozom zahvalnosti.

''Tako blizu, a tako daleko… Naravno da mi je bilo žao, mislim da ne bi nikome bilo drugačije. Ali što je tu je, život ide dalje'', iskreno kaže Krunoslav.

S odmakom, cijelo MasterChef iskustvo opisuje kao najljepše i najvrjednije poglavlje svog života.

''To je definitivno najbolje životno iskustvo koje nikada neću zaboraviti'', ističe, naglašavajući koliko mu je ovo putovanje značilo i na osobnoj i na profesionalnoj razini.

Jedan od najvećih izazova tijekom natjecanja bio mu je – vrijeme. Za razliku od kućne kuhinje, gdje nema pritiska, u MasterChefu se svaka sekunda broji. Upravo je taj faktor, priznaje, često bio presudan. A posljednje kuhanje, ono koje ga je koštalo ulaska u finale, dočekalo ga je potpuno nespremnog.

''To definitivno nisam bio ja. Uopće nisam očekivao da ću kuhati, bio sam skroz iznenađen i nespreman, što je nažalost rezultiralo ispadanjem'', priznaje bez zadrške.

Ipak, iza sebe ostavlja niz tanjura na koje je iznimno ponosan, kao i pohvale žirija koje će, kaže, pamtiti cijeli život. Svaka njihova riječ bila mu je dragocjena lekcija i prilika za učenje, a znanje koje je stekao smatra neprocjenjivim.

Iako mu format natjecanja nije uvijek dopuštao da u potpunosti pokaže tko je kao kuhar, jedan tanjur posebno izdvaja – svinjski lungić s espumom od Cappuccina i Linolade.

''Volim riskirati, a tu sam doslovno riskirao sve'', kaže, uz osmijeh.

Osim kulinarskih izazova, MasterChef mu je donio i nešto jednako važno – ljude. Tijekom natjecanja stvorila se snažna povezanost među kandidatima, a Krunoslav priznaje da su s vremenom postali poput velike obitelji. Najviše vremena provodio je s Eliasom, Juricom, Selmom, Damjanom i Antonijom, a oproštaj od ekipe bio mu je jedan od najtežih trenutaka.

''Dugo smo živjeli zajedno, provodili svaki dan skupa i onda tome odjednom dođe kraj. Nije bilo lako'', iskreno priznaje.

Što se budućnosti tiče, Krunoslav ne skriva svoje ambicije – san o vlastitom restoranu ostaje njegov glavni cilj.

''Od toga neću odustati. MasterChef mi je bio dodatna motivacija i velika škola na tom putu'', poručuje.

Iako ga natjecanje nije promijenilo kao osobu, kaže da je itekako utjecalo na njegovo samopouzdanje. Kao kuhar je sazrio, naučio mnogo i spreman je za nove životne izazove.

Publici želi poručiti da je tijekom cijelog natjecanja ostao vjeran sebi – pozitivan, nasmijan i uporan.

''Bilo je uspona i padova, ali takav je život. Bitno je ustati i ne odustati. Volim kuhati i svjestan sam da nemam puno iskustva u modernoj i visokoj gastronomiji, ali upravo zato sam se i prijavio – jer želim učiti''.

Preostalim kandidatima poručuje da izdrže do kraja i ostanu svoji. Njegove favoritkinje za finale su Endrina i Antonija, u koje najviše vjeruje.

Za kraj, Krunoslav ima jasnu poruku svima koji sanjaju o kuhinji:

''Ako volite kuhati i želite se time baviti – prijavite se i ne propuštajte ovakvu priliku. Ja sam se prošle godine prijavio i nisam prošao, ali nisam odustao. Vratio sam se i evo me – TOP 6!''.

