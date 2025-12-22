Član žirija MasterChefa otkrio što se nalazi na njegovom blagdanskom stolu, ali i kako je upoznao suprugu

Više od 20 godina bavi se ugostiteljstvom. Nosi titulu šaptača stejkovima a Mario Mihelj nam je dobro poznat i kao član žirija MasterChefa. Ovog je puta zasukao rukave i pokazao nam kako priprema šiš. A što se inače u njegovoj obitelji nalazi na blagdanskom stolu, kakav je otac te kako je upoznao suprugu pogledajte u prilogu IN magazina.

Advent miriše na cimet, kuhano vino… ali i na dobru, konkretnu hranu. Među kućicama na zagrebačkom adventu je i ona chefa Marija Mihelja. Umjesto klasičnih kobasica, Mihelj je ponudio nešto drugačije – šiš.



''Ajmo reći hibrid ili neka fuzija kobasice ili šiš ćevapa. Nekako lagano ga je za jest, puno eje začina, dobrog mesa. Imamo tri vrste'', govori Mario Mihelj.

Ni pecivo nije prepušteno slučaju – jer u adventskoj gužvi praktičnost je jednako važna kao i okus.



''Pecivo je isto fuzija, htjeli smo napraviti da bude hotdog ili kao neka lizika, a da je od somuna. Pa smo ga napravili pekar nam je jedan ajmo reći uskočio i htio je napraviti da izgleda duguljasto, da je malo tvrđe. Zašto tvrđe, da može istrpit sve te umake i sve te priloge koji imaju u sebi i blage i vlažni su i masni da se ne cjedi po rukama'', kaže Mario Mihelj.

Davno je chef i član žirija MasterChefa Mario stekao titulu šaptača stejkovima.



''Mogu reći da mi ne dosadi s njim radit, možda nekad jest jer ga bude previše, ali radit sa njim nikada'', kaže Mario.

Više od 20 godina je u ugostiteljstvu, no kao dječak je imao neke drugačije planove.

''Svašta sam si razmišljao kad sam bio mali, onako palilo me bit heroj ulice, ali ono policajac specijalac što vjerujem da nikad ne bih bio jer pogledajte me kak izgledam - , šalim se ali da to je bilo onako neka vizija ali evo kuhinja je odvela u svom smjeru'', kaže.

A kad se kamere ugase i radni dan završi, Mihelj se vraća onomu što mu je, kako kaže, najvažnije – obitelji. Supruga Saru poznaje još od osnovne škole.



''Supruga i ja se znamo od treće godine, ne krivo od trećeg razreda osnovne škole jer smo zajedno išli u župu na vjerojanuk. Iz dva različita kvarta ali tamo smo se upoznali'', priča nam Mario.

''To jednostavno je bio moment da će to tako biti. Prije smo se jako puno družili i svidjeli smo se jedno drugome pa je svatko otišao na svoju stranu i mislim da je to, neću reći da je prst sudbine, ali nekako se sve odvilo u tom smjeru'', smatra Mario.

Danas su roditelji troje djece - kćeri Hane, te dvojice dječaka Grge i Rudija.

''Kad na kraju cijelog dana vani, posla, ajmo reći te neke muke, dođete doma i oni vas svi dočekaju. Naravno, troje različite generacije, svatko traži svoje, ali nađete za svakoga neko vrijeme. Najmlađi vam se najviše razveseli, on još uvijek ima tri godine, pa pola toga ne razumije. Pa se samo želi grlit i igrat. Mislim da je lijepo. Neću reći da su djeca zvonka radost i sreća jer naravno ima i onih težih dana, ali mislim da je lijepo'', priča Mario te dodaje.

''Strog sam kad treba. Pravedan ali strog kad treba. Inače ako su umiljati i lijepih očiju i osmijeha prema meni popuštam sve''.

Starija kći već razmišlja o budućnosti, ali ugostiteljstvo joj – zasad – nije u planu.

''Hana je u 14- toj godini i ona sad razmišlja. Osmi je razred, što će upisat ali mislim da neće ići u smjeru ugostiteljstva. Uvijek je kod nas ugostitelja - nemoj ići jer znamo kakva je muka i težina posla, ako to stvarno ne voliš kao što volim ja i ako nemaš to u sebi zna i ne završiti dobro''.

Ipak, kod kuće kuha – rjeđe nego što mnogi misle.

''Da povučem paralelu - je l' mislite da frizer doma radi svima frizue. Ne. Žena kuha više od mene pošto je uz naše troje djece - bude ona i više doma tako da je ona zadužena za kuhinju - ja sam zadužen za neke specijalitete i želje koje ona ne može ispunit''.

Kod kuće je zadužen za rižoto, ribu i stejkove. A što se tiče blagdana - tu je na meniju uvijek tradicija.

''I ne samo blagdanska, nego kuhamo kroz cijelu godinu, jako, jako tradicionalno, puno čušpajza, puno tih variva, normalnih pečenja i purica i patki i piletine. Tako da jako tradicionalno kuhamo - djeca su nam to navikal jest, mi smo to navikli jest. Volimo se počastit u nekom restoranu, otići negdje nešto vidjeti - to su onako iznimne situacije'', priča Mario.

Kroz MasterChef, Mihelj svoju strast prenosi i drugima - natjecateljima, ali i gledateljima pred malim ekranima.

''Uživam to radit, lijepo nam je tamo. Ono što zapravo je meni najbitnije, da mi kroz tu MasterChef emisiju, na jedan način prenosimo tu gastronomiju na druge. Oni vide što se stvarno događa u gastronomiji. Na jedan način educiramo ljude putem malih ekrana i oni koji diđu ispred nas kao natjecatelji i to je ja mislim jedna važna poruka i zadaća za one koji se žele tim baviti da vide što je zapravo gastronomija. To je jedan mali prozor ali dovoljan da mi na jedan način prenosimo tu informaciju'', kaže.

A baš kao i na adventu, i u MasterChef kuhinji, Mario Mihelj ostaje dosljedan onomu što radi cijeli život – kuhanju koje traži mnogo rada, ali se uvijek vraća na jednostavne, jasne okuse.

