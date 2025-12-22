Preminuo pjevač čiji je božićni singl veliki hit u Hrvatskoj, imao je 74 godine

Chris Rea, britanski pjevač talijansko-irskog podrijetla, preminuo je nakon kratke i teške bolesti u 75. godini.

Britanski glazbenik Chris Rea, najpoznatiji po kultnoj božićnoj pjesmi "Driving Home for Christmas", preminuo je u ponedjeljak u dobi od 74 godine nakon kratke bolesti.

Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj. U izjavi supruge Joan, koju je upoznao još kao 16-godišnjak, te njihovih kćeri Josie i Julije, navodi se kako je glazbenik preminuo mirno u bolnici, okružen obitelji.

Rea je rođen 4. ožujka 1951. u Middlesbroughu, u regiji North Riding of Yorkshire, kao sin talijanskog oca Camilla Ree i irske majke Winifred K. Slee. Tijekom desetljeća karijere izgradio je prepoznatljiv glazbeni stil, a njegova pjesma "Driving Home for Christmas" postala je nezaobilazan dio blagdanske sezone. Od 2007. godine redovito se vraća na britansku ljestvicu singlova, a 2021. godine dosegla je i 10. mjesto.

Chris Rea - 4 Foto: Profimedia

Velik uspjeh ima i u hrvatskom radijskom eteru, u kojem je trenutačno druga najemitiranija božićna pjesma ovogodišnjega adventskog razdoblja, prema podacima servisa 1played, Airplay Radio Charta i Hrvatske diskografske udruge.

Chris Rea - 3 Foto: Profimedia

Glazbenik se godinama borio s ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući peritonitis, rak gušterače i dijabetes. Godine 2017. otkrio je da si inzulin ubrizgava čak sedam puta dnevno, a javno je govorio i o rijetkom stanju retroperitonealne fibroze, zbog kojeg je u deset godina imao devet velikih operacija. Bolest je zahvatila više organa, a Rea je kasnije doživio i moždani udar.

Chris Rea - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Reakcije preplavile mreže! Uočene greške u božićnom akcijskom filmu šokirale obožavatelje

Nakon objave vijesti o njegovoj smrti društvene mreže preplavile su poruke oproštaja. Obožavatelji i kolege prisjećali su se njegove glazbe, ljubavi prema automobilima te ironije da je preminuo neposredno prije Božića, razdoblja s kojim je njegova najpoznatija pjesma neraskidivo povezana. Mnogi su isticali da je Rea bio ne samo iznimno talentiran glazbenik već i skroman i drag čovjek.

Chris Rea - 6 Foto: Profimedia

Govoreći ranije o uspjehu i njegovu utjecaju na život, Rea je znao naglasiti kako bogatstvo i slava mogu biti varljivi te da je zdravlje najveća vrijednost. Također je otkrio kako je nastala pjesma "Driving Home for Christmas", u razdoblju kada je bio bez posla, bez menadžera i bez vozačke dozvole, dok ga je njegova supruga Joan vozila kući iz Londona.

Chris Rea - 5 Foto: Profimedia

Pjesma je izvorno objavljena kao B-strana singla "Hello Friend" 1986. godine. Ponovno ju je snimio 1988. godine, a našla se i na njegovu albumu "New Light Through Old Windows" iz iste godine.

Prema navodima BBC-ja, ranije je priznao da nije želio objaviti tu pjesmu, no njegova ga je diskografska kuća na to prisilila.

"U tom trenutku nisam trebao božićnu pjesmu koja bi se vukla za mnom. Učinio sam sve što sam mogao da ih spriječim da objave tu ploču. Srećom, ipak jesu!" ispričao je jednom prilikom.

Chris Rea iza sebe ostavlja bogat glazbeni opus i pjesme koje su obilježile generacije slušatelja, a njegov će se glas i dalje čuti svake zime dok se "Driving Home for Christmas" ponovno bude vraćala na radijske postaje i top-ljestvice.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Klingor podijelila emotivne prizore s kćerina 18. rođendana: "Blagoslovljeni smo!"

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Sve su osvojili obiteljskim projektom koji je spontano krenuo u nevjerojatnom smjeru!

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput puna dojmova nakon velikog finala Supertalenta: "Kakva noć..."

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić nakon finala Supertalenta odlučila se na drastični rez!