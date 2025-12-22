Reakcije preplavile mreže! Uočene greške u božićnom akcijskom filmu šokirale obožavatelje

Fan "Die Harda" na TikToku je otkrio neobične greške u filmu, uključujući pogrešno napisano ime, pojavljivanje ambulante niotkuda i vidljiva lažna stopala Johna McClanea, što je izazvalo burne reakcije obožavatelja.

Fan filma "Umri muški" na TikToku je otkrio neobične greške u kultnom božićnom akcijskom filmu iz 1988. godine, uključujući promjenu imena na ekranu, "ambulantu koja se pojavi niotkuda" i čak vidljiva umjetna stopala kod Johna McClanea, što je izazvalo lavinu reakcija obožavatelja, koji sada planiraju ponovno gledati film s većom pozornošću.

"Umri muški" - 6 Foto: Profimedia

Iako taj fan priznaje kako je "Umri muški" jedan od njegovih najdražih filmova, primijetio je nekoliko zanimljivih detalja koji su promaknuli mnogima, poput trenutka kada se pri traženju supruge na zaslonu ime mijenja iz Gennaro u Gnnero, hitne pomoći koja se neočekivano pojavljuje u kadru i neobičnih lažnih nogu koje se vide kada McClane skače s Nakatomi Towera, zbog čega se našalio: "Je li John McClane zapravo hobit pod krinkom?"

"Umri muški" - 7 Foto: Profimedia

Fanovi su odmah reagirali.

"Lažna stopala su mi potpuno nova stvar. Sad se već pitam je li išta od toga bilo stvarno", "Nikad nisam primijetio ovo s nogama. Morat ću puno pažljivije gledati kad ga opet budem gledao ovog Božića."

"Mislim, nije bila greška to što je nosio ta lažna stopala, služila su za zaštitu glumca... greška je samo to što ih nisu kako treba prikrili."

"Umri muški" - 4 Foto: Profimedia

Drugi su primijetili kako McClaneov prsluk mijenja boju, s bijele na smeđu tijekom filma, još jednu sitnicu koju publika tek sad opaža.

I dok jedni smatraju da je "Umri muški" božićni film jer se radnja odvija tijekom blagdana, drugi tvrde da to nije dovoljno.

"Umri muški" - 3 Foto: Profimedia

"'Umri muški' se događa u vrijeme Božića, ali nije božićni film jer nema nikakve veze s Božićem..."

"Umri muški" - 2 Foto: Profimedia

"Umri muški" - 1 Foto: Profimedia

Prema anketi britanskog BBFC‑a, 44 % ispitanih tvrdi da "Umri muški" nije božićni film iako se događa u božićnom razdoblju, 5 % smatra ga svojim omiljenim božićnim filmom, a 17 % je neodlučno.

