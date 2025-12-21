Prve reakcije na novog pobjednika Supertalenta: ''Sve su napravili bez greške, ma bravo''

Duo Turkeev & Kids pobjednici su Supertalenta, a internet je doslovno eksplodirao od reakcija.

Finale ''Supertalenta'' donijelo je emocije, spektakl i – pobjednike koji su dirnuli cijelu Hrvatsku.

Duo Turkeev & Kids odnijeli su pobjedu, a društvene mreže su eksplodirale od reakcija gledatelja.

Duo Turkeev & Kids, finale Supertalenta - 6 Foto: Nova TV

Duo Turkeev & Kids, finale Supertalenta - 4 Foto: Nova TV

Duo Turkeev & Kids, finale Supertalenta - 7 Foto: Nova TV

''Pobijedili moji favoriti... Čestitam'', ''Po meni obitelj je bila najbolja, sve su napravili bez greške ma bravo'', ''Zasluženo su pobijedili'', ''Odluka je bila vrlo teška jer su i braća bila jaka konkurencija. Razlike su bile male'', ''Zasluženo bravo'', ''Pobjedile emocije i zajedništvo'', ''Baš mi je drago što je pobijedila ova divna obitelj! Čestitam, zaslužena pobjeda!'', dio je komentara s društvenih mreža.

Sve su osvojili obiteljskim projektom koji je spontano krenuo u nevjerojatnom smjeru! A više pročitajte OVDJE.

Duo Turkeev & Kids, finale Supertalenta - 7 Foto: Nova TV

Duo Turkeev & Kids, finale Supertalenta - 2 Foto: Nova TV

