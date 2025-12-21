Nevjerojatni prizori! Pogledajte kako se Arena Zagreb punila uoči finala Supertalenta

Arena Zagreb uoči finala Supertalenta pretvorila se u središte spektakla, a timelapse objavljen na Instagramu pokazuje kako se dvorana iz minute u minutu punila uzbuđenom publikom.

Timelapse objavljen na službenom Instagram profilu Supertalenta prikazuje kako se Arena Zagreb polako, ali sigurno punila publikom uoči velikog finala najgledanijeg domaćeg talent-showa — prizor koji oduzima dah i vizualno oslikava uzbuđenje prije jedne od najvećih TV produkcija u godini.

Ove godine finale Supertalenta održava se u Areni Zagreb, po prvi put u povijesti showa u najvećoj dvorani u Hrvatskoj, zbog ogromnog interesa publike i prodaje ulaznica.

Publika ima jedinstvenu priliku uživo doživjeti spektakl koji dosad nisu mogli gledati samo pred malim ekranima.

Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Marko Seper/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Braco iz Kumova pokazao kako su se finalisti spremali za povijesno finale Supertalenta u Areni Zagreb!

Prije početka finala, publiku su zabavljali grupa Vigor i Alen Bičević, a sve detalje pogledajte OVDJE.

Igor Mešin, Frano Ridjan Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Grupa Vigor Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Odbrojavanje je počelo! Martina Tomčić otkrila kako Arena Zagreb izgleda prije finala Supertalenta

Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan snimio Mešina kako se sprema za finale Supertalenta: "Ne pokušavajte ovo kod kuće!"

Alen Bičević Foto: Nova TV

Galerija 10 10 10 10 10

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Maja Šuput pokazala što se događa u zadnjim trenucima pred spektakularno finale Supertalenta!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Ministar Habijan snimkom iz teretane zaintrigirao javnost zbog detalja na njegovoj ruci!