Nevjerojatni prizori! Pogledajte kako se Arena Zagreb punila uoči finala Supertalenta

Arena Zagreb uoči finala Supertalenta pretvorila se u središte spektakla, a timelapse objavljen na Instagramu pokazuje kako se dvorana iz minute u minutu punila uzbuđenom publikom.
Ove godine finale Supertalenta održava se u Areni Zagreb, po prvi put u povijesti showa u najvećoj dvorani u Hrvatskoj, zbog ogromnog interesa publike i prodaje ulaznica.
Publika ima jedinstvenu priliku uživo doživjeti spektakl koji dosad nisu mogli gledati samo pred malim ekranima.
Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Ranko Suvar / CROPIX
Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Marko Seper/PIXSELL
Prije početka finala, publiku su zabavljali grupa Vigor i Alen Bičević, a sve detalje pogledajte OVDJE.
Igor Mešin, Frano Ridjan Foto: Ranko Suvar / CROPIX
Grupa Vigor Foto: Nova TV
Alen Bičević Foto: Nova TV
