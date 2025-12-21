Frano Ridjan snimio Mešina kako se sprema za finale Supertalenta: "Ne pokušavajte ovo kod kuće!"

Frano Ridjan i Igor Mešin pokazali su kako se u backstageu Arene Zagreb pripremaju za veliko finale Supertalenta.

Dok se Arena Zagreb polako puni za veliko finale Supertalenta, voditelji emisije Frano Ridjan i Igor Mešin otkrili su fanovima kako izgledaju njihovi posljednji minuti prije prijenosa uživo.

U seriji zabavnih videa koje je Frano objavio na svom Instagramu, možemo ga vidjeti kako snima Igora kako si stavlja leće pred nastup, dok se oboje smiju i spremaju na ulazak pred ogromnu publiku. Igor je fokusirano dotjerivao svoj izgled, a Frano je kroz smijeh upozorio: "Ne pokušavajte ovo kod kuće".

Pogledaji ovo Celebrity Srpski reper obrijao mladiću glavu usred koncerta, ubrzo stigla zabrana nastupa u Ljubuškom

Frano Ridjan i Igor Mešin Foto: Instagram

Ova opuštena, ali duhovita atmosfera pokazuje drugu stranu popularnih voditelja, još prije nego što su svjetla reflektora usmjerena na njih, snimaju i dijele trenutke koji će mnoge nasmijati i zagrijati uoči finalne emisije.

Frano Ridjan i Igor Mešin Foto: Instagram

Na kraju videa obojica su poručila gledateljima da ih večeras očekuju u prijenosu uživo i da se vidimo na velikom finalu Supertalenta.

Frano Ridjan i Igor Mešin Foto: Instagram

Uz ovakvu energiju i šarm, jasno je da će voditeljska palica u Areni Zagreb biti u pravim rukama!

Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač iza kojeg je borba s ovisnošću se javio iz bolničke sobe: "Korak sam bliže..."

Prvo javljanje uživo iz Arene Zagreb gdje će se održati najveće finale Supertalenta!

Prijenos finala možete pratiti na NovojTV od 20 sati i 15 minuta.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Maja Šuput pokazala što se događa u zadnjim trenucima pred spektakularno finale Supertalenta!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Pogledajte transparent koji je rastopio Maju Šuput prije nastupa u Solinu!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte transparent koji je rastopio Maju Šuput prije nastupa u Solinu!