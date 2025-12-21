Prvo javljanje uživo iz Arene Zagreb gdje će se održati najveće finale Supertalenta!

Finale Supertalenta prvi put se održava u Areni Zagreb pred tisućama gledatelja, uz megaspektakl povodom 25 godina Nove TV.

Posebna je po tome što se za ovu priliku finale Supertalenta prvi put u povijesti iz televizijskog studija preselilo je u najveću dvoranu u zemlji.

Tisuće gledatelja uživo će pratiti tko će postati novi hrvatski Supertalent, a publika večeras postaje dio showa. U razgovoru s redateljem Darkom Drinovcem, doznali smo kako mu je upravo uhvatiti emocije tisuća gledatelja koje će biti ovdje u Areni, najveći izazov i razlika u odnosu na režiranje finala u studiju.

Prije nego što krene prijenos uživo, publiku u Areni čeka 45 minuta posebnog programa. Brojke u Areni su impozantne. Više od 30 tona opreme, osamnaest kamera, što svjedoči koliko je ovo tehnički i produkcijski kompleksan televizijski projekt.

Ovo je ujedno i jubilarna godina u kojoj Nova TV slavi 25 godina postojanja, a ovakav megaspektakl najbolji je način da je zaokružimo i pokažemo koliko smo daleko stigli, zahvaljujući vašem povjerenju, dragi gledatelji.

Prijenos finala možete pratiti na NovojTV od 20 sati i 15 minuta.

