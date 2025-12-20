Sve je spremno za spektakl u Areni: Evo kako će izgledati najveće finale Supertalenta ikad!

Arena Zagreb spremna je za finale dvanaeste sezone Supertalenta!

U nedjelju, 21. prosinca, očekuje nas pravi spektakl. Finale Supertalenta prvi put seli se iz studija u Arenu Zagreb pred tisuće gledatelja i milijune pred ekranima.

Kandidati su spremni, publika nestrpljivo broji sate, a iza kulisa posljednje pripreme za povijesni trenutak najgledanijeg showa u Hrvatskoj.

Emocije, publika i spektakl – to je sve što ćemo gledati uživo u finalu Supertalenta, i to sve u najvećoj dvorani u zemlji.

"Puna Arena dat će toliki vjetar u leđa svima. Imat ćemo problema, ovi iz žirija, nećemo ih moći zaustaviti. Oni će se razvezati sto posto jer to jednostavno osjetite", izjavio je voditelj Frano Ridjan.

Sve je spremno za finale Supertalenta - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Sve je spremno za finale Supertalenta - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Što najavljuje redatelj Darko Drinovac, koji će biti zadužen za režiranje prijenosa?

"Bit će fanova, emocija, bit će opće ludilo", poručuje Drinovac.

Arena se pretvara u golemi televizijski studio. A evo kako to izgleda u brojkama: deseci kilometara kabela, trideset tona opreme, osamnaest kamera, gotovo četiri stotine kvadrata LED ekrana, pozornica veća od tristo kvadrata i četiri stotine inteligentnih rasvjetnih tijela.

"Osjećaj je fenomenalan. Stvarno se svi osjećamo odlično i svi smo motivirani, želimo pokazati najbolje od našeg showa, koji je najbolji show u Hrvatskoj i šire", poručio je Drinovac, a uzbuđen je i Frano: "Jedva čekam da ljudi dođu, da vide koliko je ovaj posao televizijski zahtjevan da bi izgledalo sve lako i jednostavno i zabavno na ekranu."

Sve je spremno za finale Supertalenta - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Finale Supertalenta u Areni najveći je produkcijski izazov dosad. Više odgovornosti, ali i prilika za spektakl kakav televizija još nije vidjela.

"Mi smo uigrana ekipa, oni su uigran tim, nama daj samo Maksimir sljedeći put i možemo dalje", riječi su redatelja, iza kojega je mnogo prijenosa.

Voditelji se pripremaju za ulogu koja prelazi u pravu show energiju. Večer u kojoj publika, emocije i adrenalin postaju dio programa.

"S obzirom na moju kvadraturu, napokon bina koja to može izdržati zajedno s mojim dragim Meškom", nasmijao je sve Frano.

Finale će se pratiti i na digitalnim platformama. Glumac iz hit-serije "Kumovi" te dvojica popularnih digitalnih kreatora javljat će se izravno s mjesta događaja.

Sve je spremno za finale Supertalenta - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Jedan neslužbeni dio programa, koji zadire malo više ide u tome smjeru da pokažemo što se događa iza kulisa", otkrio je Zdravko Vukelić, voditelj na društvenim mrežama. Veliku pomoć u praćenju na istima pružit će i popularni influenceri Ivan Molnar i Adrian Popović. Kakva su njihova očekivanja?

"Puno humora, nadam se, i sarkazma i cinizma. I sve ćemo komentirati, ništa nam neće promaknuti", poručili su momci.

Tisuće ljudi u Areni i gledatelji pred ekranima dijelit će isti trenutak. U nedjelju navečer, odmah nakon Dnevnika – jedna Arena, jedno finale, povijest uživo.

Doživite čaroliju Supertalenta uživo! Osigurajte svoje mjesto u publici najvećeg televizijskog spektakla i potražite svoje ulaznice za finale 12. sezone u Areni Zagreb na Eventim.hr.

