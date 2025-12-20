Samo dvije riječi bile su dovoljne za još jedan preslatki trenutak Majinog Blooma

Bloom Tatarinov priključio se trenutno popularnom trendu na TikToku mašući rukama dok izgovara "six-seven".

Maja Šuput često na svojim društvenim mrežama dijeli snimke svog sina jedinca Blooma, koji je u kratkom roku postao medijska zvijezda.

Stoga ne čudi da Bloom prati trendove u svijetu, unatoč nježnoj dobi od tek četiri godine.

Kako je Maja pokazala na Instagramu, Bloom je stajao ispred božićnog drvca, mašući rukama dok izgovara "six-seven".

U pitanju je trend s TikToka koji nema jednoznačno značenje, već se koristi kao besmislena poštapalica ili način da se kaže "onako, ok". Potječe iz pjesme repera Skrille "Doot Doot (6 7)", a popularizirao ga je NBA igrač LaMelo Ball, koji je visok 6 stopa i 7 inča (oko 200 cm). Trend je opisan kao "brainrot" (truljenje mozga) zbog svoje besmislenosti i čestog ponavljanja, a povezuje se s generacijama Z i Alfa.

Zbog svoje pamtljivosti brzo se proširio, stoga ne čudi da se istome pridružio i Bloom. Dodatan šarm ovome dalo je i božićno drvce ukrašeno plišanim medvjedićima i crvenim detaljima, uz koje se Bloom uz svoju pidžamu odlično uklopio.

Preslatki četverogodišnjak se pridružio Maji u srijedu na koncert Želim život, a njihove zajedničke fotografije pogledajte OVDJE.

Bloom se pridružio čestitkama svojoj baki Danici za rođendan, a kako izgleda Majina mama, pogledajte OVDJE.

