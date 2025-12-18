Priča koja i nakon 20 godina izaziva jezu: Nestao je bez traga i ostavio iza sebe tisuću pitanja

Joe Pichler, mladi holivudski glumac, nestao je 2006. bez traga, a njegova sudbina i dalje ostaje misterij.

U mirnom američkom gradiću Bremertonu, nedaleko od Seattlea, prije gotovo dvadeset godina dogodila se priča koja i danas progoni Hollywood.

Mladi glumac Joe Pichler nestao je bez ikakvog traga, ostavivši iza sebe samo pitanja, nejasnu poruku i obitelj koja nikada nije dobila odgovore.

Joe je kao dijete ostvario zavidnu glumačku karijeru. Već 1996. pojavio se uz Roberta De Nira i Wesleyja Snipesa u filmu "The Fan", a kasnije je glumio u hitovima poput "Varsity Blues" i nastavcima popularnog filma "Beethoven". No početkom 2000-ih, na nagovor roditelja, odlučio se povući iz Hollywooda i vratiti kući kako bi završio srednju školu.

Do početka 2006. njegov se život činio stabilnim. Radio je puno radno vrijeme kao telefonski tehničar, imao vlastiti stan i financijsku sigurnost zahvaljujući fondu kojem je pristupio nakon 18. rođendana. Iako se spominjalo povremeno eksperimentiranje s alkoholom i drogom, obitelj i prijatelji tvrdili su da je planirao povratak u Kaliforniju i nastavak glumačke karijere.

Večer prije nestanka Joe je proveo igrajući karte s prijateljima i, prema njihovim riječima, bio je dobro raspoložen. No u ranim jutarnjim satima 5. siječnja 2006. nazvao je prijatelja i zvučao potpuno slomljeno. Obećao je da će se javiti ponovno, ali taj poziv nikada nije stigao.

Nekoliko dana kasnije pronađen je njegov automobil parkiran blizu morskog tjesnaca Port Madison Narrows. U vozilu su se nalazili mobitel i bilješke, uključujući dvoslojnu poruku u kojoj je pisao o želji da bude bolji brat i da se dio njegovih stvari preda mlađem bratu.

Policija je razmatrala mogućnost samoubojstva, no potraga nije dala nikakve rezultate – ni tijelo, ni tragove, ni miris za pse tragače.

Obitelj nikada nije prihvatila tu teoriju. Njegov brat Matthew tvrdio je da poruka nije oproštajna, već znak da Joe želi započeti novi život. Dodatnu sumnju izazvale su činjenice da su mu nestali novčanik i ključevi te da je stan ostao otključan, s upaljenim svjetlima, što mu nije bilo nalik.

Joeova majka Kathy kasnije je otvoreno kritizirala policiju, tvrdeći da je slučaj loše vođen i da su ključni dokazi izgubljeni. Godinama kasnije, misterij ostaje neriješen.

Danas bi Joe Pichler imao 38 godina. Njegov nestanak i dalje je jedna od najtužnijih i najneobjašnjenijih priča povezanih s Hollywoodom.

