Franka Batelić iz call centra ''Želim život'' otkrila kako izgleda blagdansko ludilo u njezinoj obitelji

U sklopu humanitarnog koncerta ''Želim život'', Franka Batelić ovih se dana našla u call centru gdje je osobno odgovarala na pozive građana, a pritom je otkrila i kako u njezinoj obitelji izgleda blagdansko vrijeme.

Na tradicionalnom humanitarnom koncertu ''Želim život'', Franka Batelić uključila se u rad call centra i osobno odgovarala na pozive građana koji su željeli pomoći ovoj plemenitoj akciji.

Tijekom javljanja otkrila je i kako u njezinoj obitelji izgleda blagdansko razdoblje.

Franka Batelić Ćorluka Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Izbornik Dalić podržao humanitarnu akciju ''Želim život'': ''Ovo je jedno veliko zajedništvo''

''Ludo, užurbano i jedva stižemo pohvatati sve obaveze. Ali, naravno, zbog klinaca se stvarno trudimo da sve bude s puno kićenja, uređenja, blagdanskog ugođaja i, naravno, ljubavi i topline.''

Pogledaji ovo Celebrity Lica s hrvatske javne scene u call centru koncerta ''Želim život'': Večer u kojoj su telefoni zvonili za život!

Otkrila je i imaju li u obitelji posebne rituale za Badnjak i božićno jutro.

''Zapravo, za Božić smo većinom u Istri, kod mojih. Tada se svi nekako okupimo – cijela uža i šira obitelj – i svi zajedno uživamo u noninim delicijama. Mi ostali malo pomognemo, ali to je više simbolično, iskreno – više uživamo nego što radimo.''

Franka Batelić Ćorluka Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život

Na kraju razgovora Franka je svima uputila tople blagdanske želje:

''Sretno svima i naravno – uživajte u blagdanima!''

Pogledaji ovo Celebrity Snažna poruka majke Ane Rukavine s Trga bana Jelačića: ''Družite se, volite se – dostojanstvo i ljubav''

Poznata pjevačica još je jednom pokazala koliko joj je važno sudjelovati u humanitarnim akcijama i koliko cijeni zajedništvo – kako ono obiteljsko, tako i ono koje spašava živote.

Galerija 22 22 22 22 22

Poznati Hrvati ujedinjeni: Poledajte tko je sve došao na humanitarni koncert ''Želim život'' OVDJE.

Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom, fotografije pogledajte OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Kći Gorana Višnjića ekskluzivno za IN Magazin otkriva u kakvom su danas odnosu!