Kći Gorana Višnjića ekskluzivno za IN Magazin otkriva u kakvom su danas odnosu!

Kći slavnog domaćeg glumca Gorana Višnjića, Lana Lourdes, u utorak je u Rovinju proglašena najljepšom Hrvaticom u izboru za Kraljicu Hrvatske. U prvom televizijskom intervjuu, ekskluzivno za IN magazin, stala je pred kamere sa svojom majkom Mirelom Rupić i otkrila u kakvom je odnosu s ocem te zašto je ipak nije bodrio iz publike.

Lana Lourdes Rupić nova je Kraljica Hrvatske. Lana, čestitke! Jesi li očekivala pobjedu?

''Nisam očekivala pobjedu, kandidatkinje su stvarno bile izvrsne i predivne, stvarno su bile fascinantne djevojke tako da pobjedu stvarno nisam očekivala, i dalje sam u šoku!'', rekla nam je Lana Lourdes.

Lana Lourdes kći je slavnog hrvatskog glumca Gorana Višnjića.

''Nažalost nije mogao biti večeras jer ipak ima obaveze i život nas odvede u drugim smjerovima da smo nekad zauzeti, ali on je vrlo ponosan na mene!''.

Slavni otac i kći, sada najljepša Hrvatica, u dobrom su odnosu.

''Koliko stignemo smo skupa!''.

Što bi mu poručila sad kad mu je kćer osvojila titulu najljepše Hrvatice?

''Da bude ponosan jer sam slična kao i on!''.

Lanu Lourdes iz publike je bodrila njezina majka Mirela.

''Mislim da se na meni vidi da ja stvarno to nisam očekivala i to nije lažna skromnost već je to potpuna istina. Puno je lijepih cura bilo tu, sve su bile lijepe i sve majke bile ponosne na svoje kćeri, svoju djecu, kao što sam ja na nju. Ono što je ona izvana, to je ono što je Bog stvorio, ali ono što je ona iznutra, ja mislim da je to moje ogledalo! Usuđujem se biti hrabra i to reći jer ipak trebalo je ulagati u životu u ovdje dijete, ja sam to nastojala napraviti na najljepši mogući način!'', rekla nam je majka Mirela.

Što Lani znači mamina podrška u životu?

''Sve mi znači! Bez njene podrške ni ja ne bi bila ja!'', kaže Lana.

''To kad majka čuje, jednostavno vam oduzima dah, blago rečeno, ali eto, hvala Bogu na svemu'', dodala je majka, a one nisu samo mama i kćer već i dobre prijateljice.

''Itekako! Da! Itekako!''.

U žiriju je sjedila i Kraljica svijeta 1989. Danijela Gračan. Prisjetila se male traume koju je osjetila kada se i natjecala za titulu najljepše.

''Ja sam išla na izbor za Kraljicu svijeta nakon neuspjeha na izboru za Miss Jugoslavije tada. To je izazvalo u mladom čovjeku velike traume, tako da na tom izboru za Kraljicu svijeta ja nisam htjela da dođu moji roditelji, ni moji prijatelji. Bila sam jako nesigurna. Mislim da to ustvari oblikuje jednu mladu osobu i mislim da sve te cure moraju biti jake, samouvjerene, sigurne u sebe i da će jednog dana sigurno imati nešto dobro od svega toga'', rekla je Danijela.

A evo prema kojim je kriterijima ocjenjivao dizajner Zoran Aragović.

''Mislim izgled mora postojati, nećemo se lagat, ali uvijek gledam tu osobnost. Kraljica je ipak neki drugi tip natjecanja, traži se nekakav drugi tip ljepote tako da meni osobnost pobjeđuje, ali Bože moj, mora zadovoljiti neke gabarite koje mora zadovoljiti'', kaže Zoran.

Visina je na izborima ljepote dobrodošla. Pjevačica Lea Mijatović itekako se može time pohvaliti.

''Nije utjecalo na neki moj put što se tiče karijere, ali je utjecalo na moj mozak dok sam bila mlađa i s možda nešto malo manje samopouzdanja. Uvijek sam htjela bit u masi, a uvijek sam stršala iz mase. Međutim, kako sam odrastala i sazrijevala prihvatila sam i sebe i svoju visinu takve kakve jesu, i dapače, pogotovo što se ide kasnije u godine, može se više papati i tako te neke pogodnosti visokih ljudi...'', govori Lea.

Lana Lourdes prototip je djevojke koja ruši predrasude o misicama. Studira građevinu i točno zna što želi u budućnosti.

''U fokusu mi je da se i dalje bavim modelingom. Ova titula mi je donijela veliki push da se nastavim baviti time, ali također želim u životu ostvariti svoj san i u inženjerstvu, odnosno građevini'', zaključila je Lana.

Hrvati su otkupili licenciju za izbor Kraljice svijeta pa Lani želimo sreću na svjetskom izboru.

