Lica s hrvatske javne scene u call centru koncerta ''Želim život'': Večer u kojoj su telefoni zvonili za život!

Tijekom humanitarnog koncerta ''Želim život'' brojni poznati pridružili su se radu call centra Zaklade Ana Rukavina i razgovarali s pozivateljima koji su svojim donacijama podržali ovu plemenitu akciju.

Glazbenici, glumci, sportaši, novinari i druga javna lica osobno su se javljali na telefone, zahvaljivali građanima na velikodušnosti te dodatno poticali solidarnost i zajedništvo.

Nikola Milina, Damir Habijan, Irena Hrstić, Mia Kovačić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Mišel Jakšić, Tomislav Tomašević Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

''Prije svega jako sam ponosan što Zagreb može podržati na svaki način ovu jubilarnu akciju koja traje dva desetljeća ''Želim život'' i financijski, i logistički. Osobno sam ponosan na to, a vjerujem i da su svi Zagrepčani'', rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Bili su tu Tomislav Tomašević, Ecija Ojdanić, Mario Roth, Mario Mihelj, Franka Batelić, Zlatko Dalić, Goran Kočiš, Martin Sinković, Domagoj Jakopović Ribafish, Tatjana Cameron Tajči, Enis Bešlagić, Maja Šuput, Saša Kopljar, Damir Habijan, Mirando Mrsić, Gordan Jandroković i brojni drugi.

Matej Mišić, Mirando Mrsić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Irena Hrstić, Mia Kovačić, Gordan Jandroković, Marija Rukavina Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

''Ja sam ovdje stvarno od prvog dana i mislim da je ovo najmanje što možemo napraviti da pridonijeli za ovu prekrasnu zakladu i ovu humanitarnu akciju koja traje toliko godina uspješno. To možemo vidjeti i po brojkama i po ljudima koji dođu na Trg, po ovoj zimi. Ne znam, ljudi zapravo prepoznaju kad je nešto hvalevrijedno i kada novac ide u prave ruke, odnosno na pravo mjesto'', rekla je Maja, koja je na ''Želim život'' stigla u najslađem društvu - sa sinčićem Bloomom.

Njihovo sudjelovanje u call centru dalo je posebnu emotivnu dimenziju koncertu, još jednom potvrdivši koliko je važno zajedničkim snagama podržavati rad Zaklade i pružati nadu onima kojima je najpotrebnija.

Uz chefa Marija Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život. Detalje pročitajte OVDJE.

