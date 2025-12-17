Ma preslatko! Prija podijelila neodoljiv trenutak s novorođenom kćerkicom

Aleksandra Prijović uživa u svakom trenutku majčinstva, a dokaz je i najnovija objava na njezinim društvenim mrežama.

Pjevačica Aleksandra Prijović raznježila je svoje pratitelje na društvenim mrežama objavom koja prikazuje poseban obiteljski trenutak.

Na Instagram storyju podijelila je fotografiju malenih dječjih stopala u pidžami s uzorkom šarenih srca, a uz sliku je dodala simpatičan emotikon koji pokazuje koliko uživa u majčinstvu.

Aleksandra je nedavno postala majka djevojčice Arije, a ovo je jedan od rijetkih trenutaka koje je odlučila podijeliti s pratiteljima.

Pjevačica s Filipom Živojinovićem ima i sina Aleksandra.

Tri mjeseca nakon poroda otkrila je na čemu radi uoči povratka na scenu, a više o tome pisali smo OVDJE.

Inače, Alekstandra za Novu godinu nastupa u Zagrebu, a više informacija pročitajte OVDJE.

