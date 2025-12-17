Lijepa vijest iz naše Vlade: Ministar Šušnjar dobio je četvrto dijete

Lijepa i radosna vijest stiže iz vrha hrvatske politike – obitelj ministra gospodarstva Ante Šušnjara postala je bogatija za još jednog člana.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i njegova supruga Dubravka dobili su četvrto dijete.

Ante Šušnjar - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX

U ponedjeljak se u Petrovoj bolnici rodila djevojčica Ruža.

''Ponedjeljak je bio poseban dan za obitelj ministra gospodarstva Antu Šušnjara i njegovu suprugu Dubravku. U Petrovoj bolnici rodila se Ruža, njihovo četvrto dijete. Ponosni roditelji i njihova djeca Zvonimir, Ivan i Petra presretni su zbog prinove u obitelji'', objavljeno je iz Vlade.

Ante Šušnjar - 2 Foto: Vojko Basic / CROPIX

Ante Šušnjar hrvatski je političar i odvjetnik koji od 17. svibnja 2024. godine obnaša dužnost ministra gospodarstva u Vladi Republike Hrvatske, u trećem mandatu premijera Andreja Plenkovića. Na tu je poziciju došao kao predstavnik Domovinskog pokreta, koji sudjeluje u vladajućoj koaliciji s HDZ-om.

Ante Šušnjar - 4 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Ante Šušnjar rođen je 1983. godine u Mostaru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a prije ulaska u politiku radio je kao odvjetnik i stečajni upravitelj.

U politički život uključio se 2020. godine pristupanjem Domovinskom pokretu, u kojem je postao i član predsjedništva stranke.

Ante Šušnjar - 1 Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX

