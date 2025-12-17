Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja

Društvo hrvatskih filmskih redatelja djeluje od 1995. godine, a sam Matanić je jedno vrijeme obnašao funkciju predsjednika udruge.
Redatelj Dalibor Matanić više nije član ''Društva hrvatskih filmskih redatelja'' (DHFR). Odluka o njegovom trajnom isključenju donesena je na redovitoj sjednici Skupštine održanoj u utorak.
Vijest su za 24sata potvrdila tri neovisna izvora, kao i samo Društvo.
Inače, Društvo hrvatskih filmskih redatelja djeluje od 1995. godine, a sam Matanić je jedno vrijeme obnašao funkciju predsjednika udruge.
Dalibor Matanić - 4 Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Prema Statutu udruge, odluku o isključenju člana donosi Nadzorni odbor nakon provedenog disciplinskog postupka, a isključeni član može godinu dana kasnije ponovo zatražiti prijem u udrugu. U slučaju Matanića izrečena je trajna suspenzija, što znači da se on više ne može ponovno pridružiti.
U Nadzornom odboru nalaze se Dalija Dozet, Filip Peruzović i Branko Schmidt.
Dalibor Matanić Foto: Luka Stanzl/Pixsell
Podsjetimo, Matanić se nalazi se pod istragom zbog spolnog uznemiravanja žena s kojima je radio na filmskim i ostalim projektima.
Više o cijeloj istrazi, koja je u tijeku, možete pročitati OVDJE.
Dalibor Matanić Foto: Josip Regovic/Pixsell
U travnju prošle godine objavljena je priča sa svjedočanstvima većeg broja žena o neumjesnim porukama koje je redatelj slao i o neugodnim situacijama koje je stvarao na snimanjima.
Matanić se nakon svega tada sam oglasio o cijeloj situaciji, a njegovo priopćenje možete pročitati OVDJE.
