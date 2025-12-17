Meri Goldašić u izlasku srela starog znanca iz MasterChefa: "Nisi se ovako smijao kad sam ti splačine servirala!"

Influencerica i bivša kandidatkinja našeg ''MasterChefa'' srela je Melkiora Bašića i nasmijala pratitelje duhovitim komentarom o svom audicijskom nastupu.
Meri Goldašić, influencerica i bivša kandidatkinja našeg kulinarskog showa ''MasterChef'', na društvenim je mrežama podijelila zanimljiv trenutak sa jednog događanja, gdje je susrela poznatog kuhara i bivšeg člana žirija – Melkiora Bašića.3 vijesti o kojima se priča poslao priopćenje Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju! ljubav koja traje desetljećima Znate li kako izgleda supruga ove glumačke legende? Nije vjerovao u brak sve dok se ona nije pojavila obitelj moli za privatnost Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
Na fotografiji koju je objavila na Instagramu, njih dvoje poziraju nasmijani i očito dobro raspoloženi.
Melkior Bašić, Meri Goldašić Foto: Instagram
"Čovjek koji me nije pustio na audiciji da prođem dalje, a sad sam mu najdraži kandidat Masterchefa ikad (to sam ja zaključila)", napisala je.
Galerija 27 27 27 27 27
Pogledaji ovo Celebrity Šok na proslavi nove Miss Universe, zbog njezina ponašanja reagirali i tjelohranitelji
"Nisi se ovako smijao kad sam ti splačine servirala", duhovito je napisala.
Meri Goldašić - 12 Foto: Nova TV
Inače, Meri, koja je u MaserChefu bila prije dvije godine, nedavno je šokirala javnost vijestima da se razvela. Više o tome pisali smo OVDJE.
Meri Goldašić Foto: Instagram
Na instagramu je nedavno otkrila i svoj ljubavni status nakon razvoda. Detalje potražite OVDJE.
Meri Goldašić Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda partnerica našeg mladog vatrenog? U javnosti je snimljena samo jednom
Meri je nedavno objavila popis svojih estetskih operacija, a više o tome pročitajte OVDJE.
Meri Goldašić Foto: Instagram
A OVDJE pročitajte njezinu životnu priču.
Meri Goldasic Foto: Josip Moler/Cropix
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Nikad se nije smiješio, 18 puta bio na rehabilitaciji: Mračna prošlost sina optuženog za ubojstvo roditelja
1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Zanimljivosti Ljubav Fani i Željka Keruma dugo je bila tajna, sve se promijenilo neočekivanim priznanjem
Pogledaji ovo Celebrity Ima 62 godine?! Zvijezda globalnog hita u izdanju za pamćenje zasjenila upola mlađe kolegice