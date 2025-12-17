Meri Goldašić u izlasku srela starog znanca iz MasterChefa: "Nisi se ovako smijao kad sam ti splačine servirala!"

Influencerica i bivša kandidatkinja našeg ''MasterChefa'' srela je Melkiora Bašića i nasmijala pratitelje duhovitim komentarom o svom audicijskom nastupu.

Meri Goldašić, influencerica i bivša kandidatkinja našeg kulinarskog showa ''MasterChef'', na društvenim je mrežama podijelila zanimljiv trenutak sa jednog događanja, gdje je susrela poznatog kuhara i bivšeg člana žirija – Melkiora Bašića.

Na fotografiji koju je objavila na Instagramu, njih dvoje poziraju nasmijani i očito dobro raspoloženi.

Melkior Bašić, Meri Goldašić Foto: Instagram

"Čovjek koji me nije pustio na audiciji da prođem dalje, a sad sam mu najdraži kandidat Masterchefa ikad (to sam ja zaključila)", napisala je.

"Nisi se ovako smijao kad sam ti splačine servirala", duhovito je napisala.

Meri Goldašić - 12 Foto: Nova TV

Inače, Meri, koja je u MaserChefu bila prije dvije godine, nedavno je šokirala javnost vijestima da se razvela. Više o tome pisali smo OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Na instagramu je nedavno otkrila i svoj ljubavni status nakon razvoda. Detalje potražite OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri je nedavno objavila popis svojih estetskih operacija, a više o tome pročitajte OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

A OVDJE pročitajte njezinu životnu priču.

Meri Goldasic Foto: Josip Moler/Cropix

