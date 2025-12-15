Meri Goldašić progovorila o svom ljubavnom statusu nakon razvoda

Meri Goldašić na Instagramu je odgovarala na pitanja pratitelja te je otkrila svoj ljubavni status.
Naime, odgovarala je na pitanja svojih fanova putem Instagrama, a jedno od njih bilo je vezano upravo uz njezin privatni život.
Meri Goldašić na Instagramu
"A na tu temu: Nemam apsolutnog nikoga. I baš mi je dobro. Prvi put sam solo nakon 509 godina. Navika da imaš nekog je zaje*ana, ali čim to malo probiješ, baš je lijepo upoznavati sebe i ugoditi sebi. Samo moji klinci i ja, u ovoj fazi života. Prijateljice, njihovi klinci, obitelj i posao. To mi je trenutno u fokusu, ništa me drugo ne interesira'', napisala je na Instagramu.
Meri Goldašić
Nedavno se na društvenim mrežama pohvalila zimskim radostima. Odabrala je planinu u susjedstvu za bijeg od stvarnosti, pridružila joj se poznata Hrvatica. Više o tome pisali smo OVDJE.
Meri Goldašić
Meri Goldašić
Meri Goldašić
Meri Goldašić
Meri Goldašić
