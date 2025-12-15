Meri Goldašić progovorila o svom ljubavnom statusu nakon razvoda

Meri Goldašić na Instagramu je odgovarala na pitanja pratitelja te je otkrila svoj ljubavni status.

Naša influencerica Meri Goldašić nedavno je šokirala pratitelje na društvenim mrežama objavom da se razvela, a sada je iskreno progovorila i o svom aktualnom ljubavnom statusu.

Naime, odgovarala je na pitanja svojih fanova putem Instagrama, a jedno od njih bilo je vezano upravo uz njezin privatni život.

"A na tu temu: Nemam apsolutnog nikoga. I baš mi je dobro. Prvi put sam solo nakon 509 godina. Navika da imaš nekog je zaje*ana, ali čim to malo probiješ, baš je lijepo upoznavati sebe i ugoditi sebi. Samo moji klinci i ja, u ovoj fazi života. Prijateljice, njihovi klinci, obitelj i posao. To mi je trenutno u fokusu, ništa me drugo ne interesira'', napisala je na Instagramu.

Nedavno se na društvenim mrežama pohvalila zimskim radostima. Odabrala je planinu u susjedstvu za bijeg od stvarnosti, pridružila joj se poznata Hrvatica.

Meri je nedavno objavila popis svojih estetskih operacija

O svom putu transformacije također je sama pričala na društvenim mrežama

