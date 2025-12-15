Drastičan gubitak kilograma potpuno je promijenio ženu koju svi pamte po oblinama

Demi Lovato ponosno je pokazala novu figuru nakon što je skinula više od 20 kilograma.

Demi Lovato ukrala je sve poglede na glamuroznom partyju, gdje se pojavila u društvu supruga Jutesa.

Pjevačica je u izazovnoj crvenoj haljini sa šljokicama, dubokim dekolteom i prozirnim korzetom istaknula svoju novu figuru.

Demi Lovato Foto: Profimedia

Elegantno i samouvjereno izdanje dodatno je upotpunila prozirnim sandalama i malom torbicom, a dok je njezin suprug Jutes zablistao u klasičnom crnom odijelu, svi su pogledi ipak bili usmjereni na Demi.

Demi Lovato, Jutes Foto: Profimedia

Inače, Lovato posljednjih mjeseci privlači pažnju svojom fizičkom transformacijom.

Demi Lovato - 2 Foto: Demi Lovato/Instagram

Šuškalo se da je u procesu mršavljenja koristila kontroverzni lijek Ozempic, no pjevačica to nikada nije potvrdila. Više je puta istaknula da joj je najvažnije bilo zdravlje, ravnoteža i rad na sebi.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? S njom je dosad samo jednom uhvaćena u šetnji

"Ponosna sam na to kako sada izgledam i kako se osjećam. Proces iscjeljenja pomogao mi je da se dovedem u bolje stanje, i fizički i emocionalno," poručila je za Who What Wear, prenosi Daily Mail.

Demi Lovato - 1 Foto: Afp

Tijekom godine, navodno je izgubila više od 20 kilograma, no Demi naglašava kako se ne radi samo o izgledu. Ključnu ulogu u njezinoj unutarnjoj promjeni imao je rad na dokumentarcu ''Child Star'', koji istražuje odrastanje u svijetu slavnih.

Galerija 12 12 12 12 12

"Rad na tom filmu bio je za mene izuzetno iscjeljujuć. Priznati istinu svom unutarnjem djetetu donijelo mi je mir i snagu," iskreno je rekla.

Demi Lovato (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Demi Lovato Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja nakon medenog mjeseca podijelila sretnu vijest: ''Zahvalna Bogu!''

Godina povratka Disneyevih legendi: Kako su se spasili iz pakla ovisnosti, uhićenja i privatnih brodoloma? Više o tome pisali smo OVDJE.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Najljepše izdanje: Najpoznatija sportska novinarka pokazala trudnički trbuh

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Posrnula ljepotica koju su uništile ovisnosti u središtu pažnje zbog velike transformacije

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je sin slavnog redatelja koji je osumnjičen za monstruozan čin?